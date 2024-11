Hermosillo.- La Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo desplazó su estado de fuerza en la ciudad y zona rural en el arranque del operativo Guadalupe-Reyes 2024-2025.

El dispositivo tiene la premisa de salvaguardar la integridad física y los bienes de la ciudadanía, así como de los visitantes durante la temporada vacacional.

Con la representación del presidente municipal Antonio Astiazarán, el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Acuña Padilla, acompañó al Comisario General de la corporación Manuel Emilio Hoyos Díaz al banderazo de arranque del despliegue que tiene como propósito responder a los retos de la temporada de festividades navideñas y de fin de año.

“Hay que decirlo: sin ustedes no hay resguardo, sin ustedes no hay seguridad, sin ustedes las familias no están cuidadas”, afirmó el secretario del Ayuntamiento.

El funcionario compartió la recomendación que por su conducto les envió Antonio Astiazarán.

“Que se cuiden mucho, porque así como queremos que la ciudadanía regrese sana y salva a su casa queremos que todas y todos ustedes regresen sanas y salvos a su hogar después de haber brindado un servicio tan valorado y digno como lo es la seguridad Pública”.

El Comisario Manuel Emilio Hoyos agradeció por anticipado el trabajo de cada mujer y hombre de la Policía Municipal, ante los retos que deberán enfrentar por el incremento en el tráfico y las actividades comerciales, que a su vez representan riesgo de accidentes e ilícitos.

“No me resta más que decirles que la seguridad empieza por nosotros, hay que cuidarnos para poder brindar seguridad, recuerden siempre estar alertas, no confiarnos ni dejarnos llevar por la rutina y precisamente estar siempre atentos”, exhortó.

Los agentes policiacos municipales de todos los mandos y grupos operativos participarán en acciones de seguridad preventiva; atención a reportes y llamados de emergencia.

También en control del tráfico vehicular y atención de percances viales, entre otras actividades, para lo cual se apoyarán con todas las unidades y equipamiento de que dispone la corporación.

Participaron en el arranque del operativo Guadalupe Reyes Alonso Durón Montaño, Comisario jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal; José Ángel Román Rodríguez, director de la Policía Preventiva, Arturo Ernesto Rodríguez Zepeda, de Tránsito Municipal.

Atestiguó el evento Aurelio Orlando Cuevas Ramos, regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito del Cabildo de Hermosillo.

