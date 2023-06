Oaxaca de Juárez.- Estudiantes del Bachillerato Especializado de Contaduría y Administración de Empresas (BECA) y de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) denunciaron ser víctimas de acoso y abuso sexual de profesores, y que pese a las denuncias penales y ante la Rectoría, los docentes continúan laborando en la impunidad.

Las protestas, que estuvieron acompañadas por organizaciones políticas, se realizaron fuera de las instalaciones del BECA y en la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado; asimismo, marcharon por las calles del Centro Histórico de la capital del estado.

Una de las víctimas de acoso y abuso sexual detalló que el profesor de la Facultad de Contaduría y Administración, Rodrigo Marcial Nava, la tocó y besó a la fuerza y también la acosó sexualmente a través de mensajes de celular. Afirmó que aunque lo denunció ante las autoridades universitarias, no hicieron nada y por ello decidió interponer la denuncia penal.

“Esta persona me tocó, me besó a la fuerza y me hostigaba por mensajes, cuando yo le decía que no quería nada con él. Eso lo hizo una vez y de ahí le puse un alto, no me hicieron caso, por eso puse la denuncia. Solamente se lo permití una vez y no queremos que nadie vuelva a pasar por eso.

Lee también Por agredir a una mujer, arrestan a Hilario Ramírez “Layín”, exalcalde de San Blas, Nayarit

“Vengo de la Facultad de Contaduría y Administración, a denunciar a esta persona que se llama Rodrigo Marcial Nava que abusó sexualmente de mí en el mes de diciembre, ya está la denuncia en Rectoría y no han hecho nada, y sin embargo, él sigue teniendo proyectos y sigue dando clases en la universidad. Ya estamos hartas de los abusos de esta persona”.

La víctima expresó que su demanda es que “lo encierren, queremos que deje de dar clases en la universidad, que no esté tranquilo. Porque nosotras vivimos con miedo y no es posible que él se paseé en la universidad tan tranquilo”.

Georgette Martínez Soto, secretaria general de Seguridad Pública Indígena que pertenece al Consejo Nacional de Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, informó que como organizaciones están en apoyo a las estudiantes porque no es posible tanta impunidad.

“Las niñas y mujeres en Oaxaca, no se tocan, no hay más para esta bajeza. No puede ser posible que la gente haga caso omiso a esta situación, no puede ser que ya los seres humanos estamos con los ojos tapados con estas situaciones. Jurídicamente una de las muchachas está denunciando”, dijo.











Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

afcl