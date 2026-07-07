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San Cristóbal de las Casas, Chis; 6 de julio. - Agentes de la Policía Municipal de Villaflores, lugar donde la alcaldesa Valeria Rosales, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), viajó a Ciudad de México, para ver el partido entre México y República Checa, el 24 de junio, golpearon aficionados la noche del domingo 5 de julio, al momento que intentaron liberar a un adolescente que había sido detenido por “alterar el orden público” y “agredir verbalmente” a los oficiales.
Con macanas retráctiles de metal, una media docena de agentes de la corporación, sometieron a familiares del adolescente que ya se encontraba en poder de la corporación, después de haber sido detenido.
“Nos los golpeen”, pedían familiares de las personas que eran sometidas por los agentes, que exigían poder hablar con los mandos de la corporación, para evitar que continuaran pegándoles..
Se desconoce el estado de salud de los aficionados que fueron golpeados, pero en redes sociales se aseguró que algunos sufrieron lesiones graves, como fracturas de huesos y hematomas.
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La alcaldesa del Morena, Valeria Rosales, informó que, como resultado del operativo que se realizó el domingo, con motivo al partido de futbol entre México e Inglaterra, un menor de edad “fue trasladado en calidad de presentado por alterar el orden público y agredir verbalmente a elementos policiales en las inmediaciones del monumento al Hombre del maíz”.
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Después de la detención del adolescente, sus familiares acudieron a la comandancia, para liberar al menor. “Intentaron ingresar por la fuerza para retirar al menor (de edad) lo que originó una confrontación con los policías que acudieron en apoyo”.
En el escrito, la alcaldesa Valeria Rosales asegura que va a supervisar el accionar de los agentes que participaron en la confrontación. “El ayuntamiento revisará la actuación de los elementos involucrados conforme a los protocolos establecidos y reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el mantenimiento del orden público”.
Pidió la ciudadanía, entre ellos, los familiares del adolescente, “a permitir que los hechos sean esclarecidos con objetividad y a evitar la difusión de información que pueda generar desinformación”.
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