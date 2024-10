Una protesta pacífica de madres buscadoras del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia”, fue reprimida ayer por policías estatales en Chetumal, lo que dejó como saldo 10 mujeres con lesiones menores, malestar en cervicales, dolencias físicas e impacto emocional, confirmó este sábado la agrupación, que anunció en Cancún que interpondrá las denuncias correspondientes y exigió la destitución de funcionarios involucrados.

En conferencia de prensa, realizada hoy, afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE), Romana Rivera –madre de Diana García, desaparecida en febrero de 2020 en un bar de esta ciudad– relató que ayer acudieron a la capital del estado para solicitar al titular de la institución, Raciel López, avances sobre casos recientes no resueltos en la zona sur.

También sobre el probable desmantelamiento de un crematorio que el colectivo descubrió en la colonia irregular Tres Reyes, en Cancún, en septiembre pasado. Presuntamente toda la evidencia encontrada ahí fue eliminada.

Viajaron madres buscadoras desde Cancún, Playa del Carmen, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto a Chetumal, en donde montaron bloqueos intermitentes de avenida Insurgentes, que da entrada a la ciudad, lo que congestionó el tráfico y motivó que automovilistas reaccionaran negativamente, presionando a las autoridades.

“Siempre fuimos de manera pacífica y siempre hemos sido de manera pacífica, porque golpeadas y laceradas ya estamos y no queremos ser revictimizadas, pero en esta ocasión mis compañeras aquí presentes y algunas ausentes debido a lo que sucedió ayer, fueron lesionadas, físicamente, agredidas, violentadas por la policía estatal que se debe a una sociedad y esta sociedad es la que más revictimizada y lacerada ha sido”, expresó.

Rivera narró que durante la protesta fue notificada de que sostendría una reunión con el fiscal, por lo que autoridades le pidieron dejar la manifestación y acudir a las oficinas de la institución, mientras la protesta proseguía con bloqueos intermitentes en la vialidad y un fuerte operativo policiaco.

El momento –acusó– fue aprovechado para disuadir violentamente a las madres buscadoras que estaban ahí, mientras entretenían al grupo más pequeño en las instalaciones de la institución.

Quiero aclarar que se nos dijo que se nos iba a dar la respuesta para atender nuestros puntos que llevábamos para reclamos y me trasladaron a través de la patrulla de la policía estatal para darnos la atención, aparentemente, porque el fiscal no lo podía hacer físicamente, pero lo iba a hacer virtual. Me acompañaron tres de mis compañeras que estaban ahí, justamente porque no siento la confianza para irme sola y lo hice con tres personas más víctimas de desaparición y se quedaron mis compañeras en el punto.

“(…) Nos hicieron esperar, no nos pasaban a la sala. Nos entretuvieron, fue una estrategia de ellos para reprimir a las víctimas que se quedaron porque no estaba yo en ese momento (…) Fue una artimaña de las autoridades para manipular el hecho de que yo no estuviera presente y poderlas reprimir, que fue lo que hicieron: Represión con agresión, jaloneos, golpes; las tiraron al suelo, incluso, y les pusieron la rodilla encima. Esos son actos de delincuentes, no de servidores públicos”, describió.

Madres buscadoras, y la prensa local que cubría los hechos, fueron fotografiados y videograbados por agentes de la policía. Un padre buscador fue arrastrado y luego cargado, en un intento por llevárselo detenido, lo cual fue impedido por las manifestantes.

Algunas versiones refieren que había elementos vestidos de civil, armados, lo cual no logró ser confirmado por EL UNIVERSAL.

Varias manifestantes presentan lesiones

Una decena de las mujeres agredidas presenta lesiones a decir del colectivo “Verdad, Memoria y Justicia” y, hasta el momento, ninguna autoridad se ha comunicado con las víctimas para saber cómo se encuentran.

“Lo que menos les importa saber es a qué grado llegaron esas lesiones. En ningún momento se prestaron para decir ‘vamos a mandar ambulancias’ (…) sí hay lesiones, lesiones que tal vez no pongan en peligro la vida de las víctimas, pero son lesiones que las dejaron con dolor muy fuerte cervicalmente. Somos personas que en su mayoría tenemos arriba de 40, 45, 50 años, porque somos madres. Había una señora de más de 60 años (…)

“Hubieron compañeras que se les bajó la presión porque todas tenemos una condición que hemos acarreado a raíz del tiempo y la inacción que tiene todo esto, que nos produce impotencia, dolor, nos produce coraje e indignación saber que nuestras víctimas siguen sin aparecer y que muchas pudieran estar en el panteón forense, en el Semefo, sin haberse trabajado y procesado como debe ser para regresárnosles dignamente”, expresó.

Rivera agregó que se exige que se esclarezcan los hechos y se destituya a todos los funcionarios involucrados en la agresión; en tanto, interpondrán denuncias por las lesiones.

“Haremos las denuncias correspondientes y obviamente tomaremos otras medidas sobre nuestra seguridad personal. Hoy estamos expuestas por todo lo que hemos hecho, siempre lo hemos estado, pero hoy más, porque lejos de sentirnos cuidados y protegidos por la misma autoridad del gobierno, fuimos lesionados, el orden se alteró por parte de ellos, provocando lesiones a las compañeras y compañeros.

“Y creo que más que nada tenemos que buscar la protección federal y la estamos reclamando para las víctimas del Colectivo Verdad Memoria y Justicia y para todas las víctimas de los otros colectivos que ayer se pronunciaron con un repudio hacia esos autos que laceraron y reprimieron la libre expresión”, manifestó, al agregar que han recibido llamadas de números privados, para evitar su registro e identificación y algunas madres buscadoras han recibido amenazas.

Anoche, en Cancún, el colectivo “Madres Buscadoras de Quintana Roo” se manifestó en solidaridad con sus pares de “Verdad, Memoria y Justicia”, junto con el Comité de Víctimas del 9N y otras organizaciones, quienes reprobaron el acto represivo registrado en Chetumal.





