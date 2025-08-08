Más Información
Organizaciones de la sociedad civil, colectivos y personas defensoras de los derechos huma exigieron “que se garantice el debido proceso y la integridad de Luis García Villagrán”, detenido en Tapachula.
En un comunicado expresaron su preocupación ante “las declaraciones realizadas que atentan contra el principio de presunción de inocencia”.
El miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que García Villagrán “no es un activista, tenía orden de aprehensión y, más bien, está vinculado con el tráfico de personas”.