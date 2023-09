Morelia.— El comandante de la XII región militar, Enrique Covarrubias López, pidió a los citricultores de Apatzingán no dejarse “intimidar” y destacó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de “erradicar a todas las organizaciones criminales” del estado.

Ante citricultores de este municipio, que durante tres semanas han sufrido la paralización de labores y extorsión por parte de grupos criminales, el mando militar pidió la colaboración de todos los sectores de la sociedad para combatir la violencia.

“Ni el Ejército Mexicano ni la Guardia Nacional, ni las autoridades estatales ni las municipales, por su lado cada quien o ni siquiera en conjunto. Necesitamos de ustedes.

“Y no dejarnos intimidar más. No puede ser que un puñado de delincuentes nos domine a todos. No lo podemos permitir”, expuso.

Dijo que ayer había informado al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, de la decisión del Presidente: “Y que erradiquemos, de una vez por todas, a estas organizaciones [delictivas] que laceran diariamente nuestra economía, a nuestra familia; nos amenazan con quemar ranchos, con secuestrar personas, con asesinatos y lo han hecho. Han llegado a hacerlo y todos lo sabemos; esto no es ningún secreto, pero es tiempo de terminar con esto, No lo podemos permitir más”, insistió.

En este contexto, EL UNIVERSAL confirmó que algunos productores de Apatzingán reanudaron ayer el corte de limón.

Registran extorsiones a 5 sectores

El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, informó que hasta este momento tienen abiertas cinco carpetas de investigación por extorsión a igual número de sectores productivos.

Se trata de una carpeta de investigación por extorsión a citricultores de Apatzingán y una por extorsión a productores de pollo en la región de Zitácuaro.

También, una en la región de Uruapan por extorsión a transportistas y, en la región Morelia hay abiertas dos carpetas por extorsión: una a bares y restaurantes y otra a textileros.

López Solís explicó que la institución a su cargo está obligada a seguir de oficio el delito de extorsión a sectores productivos cuando hay evidencias de la comisión de ilícito.