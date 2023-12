Monterrey, NL, 3 de diciembre- El presidente del Congreso, el panista Mauro Guerra Villarreal, urgió al gobernador con licencia, Samuel García Sepúlveda, a terminar con la crisis política y de gobernabilidad “que tú mismo provocaste”.

Mediante un mensaje en video, el legislador señaló: “Samuel, si quieres quedarte en Nuevo León (como gobernador), déjanos chambear”, y le reprochó “no querías que nombráramos al gobernador sustituto, no quisiste que aprobáramos en tiempo y forma el presupuesto 2023, no has querido entregar los recursos que piden los municipios, y ahora, no quieres que analicemos el fin de tu licencia”.

Tú de plano, dijo dirigiéndose a García Sepúlveda “no quieres dejarnos trabajar en lo que le corresponde al Congreso, estos no son caprichos, la ley es la ley”.

Guerra Villarreal, espetó “tú bien sabes que el recurso de los municipios no es ninguna graciosa concesión, es a lo que te comprometiste y viene en la ley; basta de usar el dinero que no es tuyo como un chantaje, porque sabes que ese dinero es de los ciudadanos”.

Agregó, “si tú no traes ganas de chambear, déjanos a nosotros, por el bien de Nuevo León”, y señaló que García Sepúlveda “tiene a los municipios sin su presupuesto, a Nuevo León sin Fiscal y a punto de dejarnos sin Auditor Superior del Estado”.

Ante ese escenario, dijo Guerra “ ya no puedes aventarle la pelota a nadie más, urge que acabes con estas crisis que tú mismo provocaste”.

Recordó que García Sepúlveda primero fue al TEPJF y mintió para que el organismo electoral le otorgara la licenciad para irse como precandidato presidencial, diciendo que el Congreso se la había negado, cuando no había solicitado el permiso de ausencia, y como resultado el Tribunal Electoral “se la tumbó”.

“Luego mentiste para tratar de nombrar a un interino sin el Congreso, ¿cuál fue el resultado? la Corte te lo tumbó” y “cuando viste que no podías salirte con la tuya, y prefieres regresar a ser Gobernador… vuelves a saltarte la ley y tratas de regresar a tus funciones sin pasar por el Congreso del Estado”, para que revoque la licencia.

“Se te olvida que las diputadas y los diputados somos representantes de la gente, no nos estás sacando la vuelta únicamente a nosotros, le estás sacando la vuelta a los millones de ciudadanos que votaron por nosotros”, comentó el presidente del Congreso.

Pidió a García Sepúlveda “deja de perseguir a quienes pensamos distinto, nosotros hemos centrado nuestro debate en el actuar público, en lo político, tú persigues y amedrentas a quien no se somete a ti, incluyendo a sus familias”.

Demandó a Samuel García respetar la división de poderes: “deja la persecución a quien no piensa igual que tú” , pues dijo, “sería muy fácil para nosotros decir que no quieres llegue el interino porque algo terrible escondes en tu gobierno, pero preferimos mejor el diálogo por el bien de Nuevo León”.

