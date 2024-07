Oaxaca de Juárez.— El movimiento Periodismo en Riesgo Oaxaca condenó la agresión contra el fotógrafo de EL UNIVERSAL, Edwin Hernández, a quien funcionarios del gobierno estatal vestidos de civil intentaron obstaculizar su trabajo periodístico cuando documentaba la protesta pacífica de la cineasta mixteca Ángeles Cruz, durante la primera función de la Guelaguetza.

Mientras el gobernador Salomón Jara Cruz (Morena) encabezaba el primer Lunes del Cerro y el arranque de la edición número 92 de la Guelaguetza, encuentro que celebra a los pueblos indígenas de Oaxaca, la cineasta originaria de San Miguel El Grande fue intimidada y violentada por funcionarios de su gobierno, policías, y personas vestidas de civil, quienes buscaban impedir que la también actriz protestara en el auditorio del Cerro del Fortín para exigir al mandatario que atienda la violencia que vive su comunidad, misma que ha dejado al menos ocho personas asesinadas en emboscadas, presuntamente de parte de sus vecinos de Llano de Guadalupe.

El mismo grupo de personas que obstaculizó la protesta e intimidó a Ángeles Cruz para que dejara de exigir justicia para su comunidad, agredió al fotógrafo de esta casa editorial que logró captar a la cineasta con su mensaje clamando auxilio en el pecho y su puño en alto pese a los intentos de taparla cuando se manifestaba.

Al término de la función, la cineasta mixteca se retiraba con su puño en alto, lo cual fue captado por la lente de EL UNIVERSAL, y de inmediato mujeres y hombres comenzaron a intimidar a Edwin Hernández, intentaron quitarle su equipo de trabajo y lo sacaron a empujones del auditorio Guelaguetza. Una vez fuera le rompieron la acreditación que permite el ingreso a los integrantes de la prensa al recinto.

Foto: Edwin Hernández/ EL UNIVERSAL

Periodismo en Riesgo Oaxaca denuncia violación a la libertad de expresión

Tras la agresión, Periodismo en Riesgo Oaxaca calificó los hechos como “una grave violación a la libertad de expresión y los derechos humanos”. En un comunicado detalló que este tipo de prácticas del gobierno de Jara no son incidentes aislados, sino que confirman un “patrón de intimidación” contra de quienes se han atrevido a cuestionar al mandatario.

“Condenamos enérgicamente la agresión sufrida por el fotoperiodista Edwin Hernández de EL UNIVERSAL mientras intentaba realizar la cobertura de una manifestación en el auditorio Guelaguetza (…) los hechos ocurridos, donde funcionarias y funcionarios del gobierno del Estado obstaculizaron deliberadamente el trabajo del compañero periodista, impidiéndole el paso y posteriormente intimidándolo hasta bloquear por completo su labor informativa, representan una grave violación a la libertad de prensa y al derecho a la información”, cita el documento.

Para los integrantes de este movimiento encaminado a la defensa de los derechos de los comunicadores estos actos demuestran una “preocupante falta de comprensión sobre la importancia del trabajo periodístico”, pero sobre todo se deben entender como “un ataque directo contra los medios de comunicación”.

De acuerdo con el testimonio de Edwin, en los 16 años que lleva cubriendo la Guelaguetza nunca le había pasado algo similar pese a que ha habido protestas dentro de la función, lo anterior pese a que el gobierno de Jara asegura haber emanado de la lucha social.

“Por tomar fotos de una cineasta que protestaba en el auditorio Guelaguetza, ya finalizada la 1er función, me empezaron a empujar guaruras del gobernador y un grupo de mujeres que le impedía a ella hacer cualquier tipo de protesta. Al final tuve que salir por otra puerta, me siguieron me jaralon la acreditación rompiendola...”, dio a conocer en sus redes.

Lo anterior porque parte de la agresión quedó registrada en un video donde se observan los rostros de las personas y su intento para que no se cubra la protesta de Ángeles Cruz. De acuerdo con fuentes del propio gobierno oaxaqueño algunos de los involucrados están vinculados a la Secretaría de Gobierno (Sego), a cargo de Jesús Romero, dependencia que debería garantizar la paz en casos como el de San Miguel El Grande.

Ante ello los comunicadores de Periodismo en Riesgo Oaxaca señalaron que en un contexto de creciente violencia contra periodistas en México, “es inaceptable que representantes del gobierno actúen de manera hostil contra quienes ejercen su labor informativa”.

El fotógrafo de EL UNIVERSAL, Edwin Hernández, fue intimidado y agredido por un grupo de personas en un intento de impedir captar la protesta que realizaba la cineasta mixteca, Ángeles Cruz, en la edición número 92 de la Guelaguetza.



Los individuos amagaron con arrebatarle su… pic.twitter.com/WORw1aLfzO — El Universal (@El_Universal_Mx) July 23, 2024

Exigen la identificación y sanción de los funcionarios responsables en evento de la Guelaguetza

Por esta razón el movimiento exige:

Una investigación inmediata y exhaustiva de los hechos, con la identificación y sanción de los funcionarios responsables. Que el gobierno del Estado implemente protocolos efectivos para garantizar el libre ejercicio periodístico, especialmente durante manifestaciones y eventos públicos. Una disculpa pública a Edwin Hernández y el compromiso de no repetición de estos actos intimidatorios. Capacitación urgente a funcionarios sobre el respeto a la labor periodística y la importancia de la libertad de prensa en una sociedad democrática.

“Recordamos a las autoridades que su deber es proteger y garantizar el ejercicio periodístico, no obstaculizarlo. La prensa libre es fundamental para la democracia y el derecho ciudadano a estar informado”, agrega el comunicado.

El grupo de Periodismo en Riesgo Oaxaca aseguró que permanecerá vigilante y continuará denunciando cualquier agresión contra periodistas y medios de comunicación.





afcl/LL