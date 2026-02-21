Ciudad Hidalgo.— Como hace 124 años, unos 40 mil peregrinos indígenas del Altiplano de Guatemala que llegaron a venerar la imagen del Señor de las Tres Caídas en Tecún Umán, Guatemala, cruzaron a México para realizar compras en la Feria del primer Viernes de Cuaresma que inicia en este poblado aprovechando que su moneda, el quetzal, vale más que el peso.

En el poblado de Tecún Umán, localidad fronteriza con México, las actividades religiosas para la celebración del Señor de las Tres Caídas iniciaron desde el pasado sábado, pero la fiesta patronal empieza el Miércoles de Ceniza con misas y procesión que concluyen el próximo domingo.

Durante la semana, la romería proveniente de comunidades indígenas de los departamentos de Totonicapán, Momostenango, Quiché, Cobán, Chichicastenango, Huehuetenango, Sololá, Quetzaltenango, San Marcos, entre otras, visitan la imagen para pedir por la sanación de sus enfermos, el bienestar de sus hogares, cosechas y negocios, pero también por sus hijos ausentes que se encuentran en Estados Unidos.

Los indígenas, en su mayoría hablantes del idioma K’iché y Mam, por fe y tradición cada año visitan junto a sus familias la imagen que representa las tres veces que Jesucristo cayó con la cruz en su trayecto al Calvario.

Doña Gregoria, de 69 años de edad, proveniente de Suchitepéquez, recuerda que desde niña su madre y abuela visitaban la imagen del Señor de las Tres Caídas y ahora ella lo hace con sus hijas, hijos y nietos.

El santuario del templo del Señor de las Tres Caídas es el segundo más visitado por feligreses católicos de Guatemala y el sur de México, después del Cristo Negro en la ciudad de Esquipulas, localidad fronteriza con Honduras.

Derrama económica

La celebración del Señor de las Tres Caídas coincide con la Feria del Primer Viernes de Cuaresma que se celebra en esta localidad fronteriza, por ello, tras cumplir con su manda, los guatemaltecos aprovechan para cruzar a México de forma irregular por el río Suchiate, que divide a México con Guatemala, para realizar compras de diversos artículos.

Tras cumplir con su manda, guatemaltecos aprovechan para cruzar el río Suchiate para comprar diversos artículos. Foto: María de Jesús Peters / EL UNIVERSAL

En este poblado fronterizo con Guatemala ya los esperan comerciantes locales y provenientes de Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, Coahuila y Puebla con diversos artículos.

Los merolicos de feria con venta de cobertores para el frío y almohadas son de los más esperados por los peregrinos que aprovechan las ofertas.

El comercio de abarrotes, trastes, ropa, zapatos, artesanías, joyería de fantasía, juguetes, mochilas, imágenes religiosas, entre otros artículos, se extiende hasta la orilla del río Suchiate.

También la venta de comida y lugares con bebidas embriagantes no pueden faltar en esta feria, donde todo precio es en moneda de quetzal. Además, aprovechan para divertirse en los juegos mecánicos por la noche y disfrutar de artistas nacionales e internacionales.

La derrama económica durante la semana es incuantificable, señalan comerciantes. Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL por el río Suchiate se pudo observar a decenas de personas que cruzaron de ambos países; algunos lo hacen en balsas improvisadas construidas de tabla y neumáticos de tractor, en tanto que otros se desplazan caminando.

En medio del río, doña Rosa, desde hace 28 años, instala escenarios con la imagen de la Virgen de Guadalupe, flores, caballitos y banderas de México, Guatemala y Estados Unidos para la foto del recuerdo. Se queja de que el negocio de las fotos impresas de forma instantáneas ha bajado, debido a que las personas prefieren sacarse imágenes con sus celulares.

Aun así, dice que al día logra sacar unas 50 instantáneas, ya que algunas personas sí quieren llevarse un recuerdo impreso de su visita.