Culiacán, Sin.- En distintas acciones de seguridad implementadas por el Grupo de Operaciones Especiales del Estado y la Policía Estatal de detuvo a cuatro personas, una de ellas del sexo femenino, a los que se les aseguraron armas, vehículos y diversas dosis presuntamente de drogas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que en un patrullaje de vigilancia por la colonia el Palmito, la Policía Estatal Preventiva detectó a una persona del sexo femenino que al percatarse de su presencia intento huir del lugar.

El personal de seguridad que descendió de la patrulla al someterla a una revisión, le encontró 54 cigarros, con las características de la mariguana, 25 envoltorios con una sustancia similar con un peso de 29.3 gramos y mil 800 pesos en efectivo.

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La dependencia estatal informó que en atención a una denuncia anónima recibida en la línea del 089, en la que se alertó sobre la presencia de personas armadas en la colonia Plutarco Elías Calles, se montó un operativo.

El personal de seguridad detectó a dos personas a bordo de una motocicleta, los cuales al notar su presencia, descendieron de la unidad y trataron de huir, pero fueron alcanzados y detenidos para una revisión.

A las dos personas del sexo masculino, se les encontró dos armas de fuego cortas, ciento siete cigarros de una yerba verde, con las características de la mariguana que dieron un peso de 351.2 gramos, 24 envoltorios de plástico, con la misma sustancia, 300 envoltorios, con una sustancia parecida al cristal y 2 mil 100 peos.

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En otra acción similar, el Grupo de Operaciones Especiales atendió una denuncia, por lo que se desplegaron en la colonia Diaz Ordaz, en Culiacán, en donde observaron que una persona joven portaba arma de fuego, el cual al verlos, corrió brinco por varios techos de viviendas, por lo que este cayó al suelo y quedó lesionado.

A esta persona, se le recogió una pistola calibre nueve milímetros, un cargador abastecido, 140 cigarrillos de una yerba verde, con las características de la mariguana, 20 dosis, de una sustancia similar, con un peso de 80 gramos, 150 dosis de una sustancia blanca granulada, presuntamente metanfetamina, con un peso de 98 gramos.

LL