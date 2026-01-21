Pachuca.- Dos personas lesionadas, entre ellas un policía, así como una más ejecutada, es el saldo de dos hechos violentos registrados este día en los municipios de Acaxochitlán y Tula, en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, una confrontación con intercambio de disparos entre elementos de Seguridad Pública municipal y estatal, y presuntos huachicoleros, ocurrió en el barrio de Tepeyahualco, en el municipio de Acaxochitlán, lo que dejó como saldo dos personas lesionadas y al menos un detenido.

Se dio a conocer que en el lugar se reportó la presencia de personas presuntamente dedicadas a actividades ilícitas, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron a verificar el reporte. Al arribar, se registró una confrontación con varios sujetos, quienes golpearon a uno de los policías municipales.

Lee también Matan a balazos a menor 10 años en Panixtlahuaca; Fiscalía de Oaxaca detiene a 7 policías municipales por homicidio calificado

Ante esta situación, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado acudieron en apoyo de los agentes municipales, lo que derivó en un intercambio de disparos de arma de fuego. Dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales de la región. Asimismo, se informó sobre la detención de al menos uno de los agresores, quien será puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En otro hecho, ocurrido en la colonia San Francisco Bojay, en el municipio de Tula, se reportó el asesinato de un hombre. De acuerdo con la Procuraduría de Justicia, se notificó sobre la localización de una motocicleta abandonada y, a un costado, el cuerpo sin vida de una persona.

Personal ministerial realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense. Con este homicidio, suman ya 11 los asesinatos dolosos registrados en esa demarcación, presuntamente relacionados con el robo de combustible y el narcomenudeo.

Ante la ola de inseguridad que afecta a la región, el Gobierno del Estado mantiene acciones de seguridad en coordinación con fuerzas federales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL