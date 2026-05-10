Mérida, Yucatán.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que en Yucatán la ola de calor se intensificará, pues en los próximos días los termómetros se mantendrán por arriba de los 40 grados y la sensación térmica podría elevarse hasta los 50 grados centígrados.

La Conagua indicó que un extenso sistema anticiclónico seguirá dominando gran parte de la Península de Yucatán, favoreciendo condiciones de tiempo estable, escasa probabilidad de lluvias y un ambiente extremadamente caluroso durante el día.

¿Dónde hará más calor en Yucatán?

La dependencia advirtió que varios municipios podrían registrar sensaciones térmicas cercanas a los 50 grados, debido a la combinación del calor extremo con altos niveles de humedad.

Entre las localidades más afectadas por esta situación se encuentran:

Buctzotz

Cacalchén

Cantamayec

Chacsinkín

Chapab

Chocholá

Chumayel

Halachó

Homún

Kantunil

Muna

Mérida

Oxkutzcab

Santa Elena

Yecapixtla

Tekal de Venegas

Teya

Ucú

Centro y Sur, en territorio yucateco persistirá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, acompañado de amaneceres cálidos y vientos del Sureste conocidos como surada, que cambiarán por la tarde hacia el Noreste con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Para Mérida se pronostican temperaturas máximas de entre 40 y 42 grados Celsius, mientras que las mínimas oscilarán entre los 23 y 25 grados.

En el interior del estado, los registros máximos también alcanzarán valores de entre 38 y 42 grados, con mínimas de 22 a 26. En la zona costera, aunque el ambiente será ligeramente menos severo, los termómetros marcarán entre 32 y 36 grados.

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