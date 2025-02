Chilpancingo.- El obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, afirmó que en México se produce fentanilo y avaló la iniciativa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de combatir a las organizaciones criminales que operan en el país.

El domingo, Rangel Mendoza celebró una misa en la catedral de Chilapa, que representó su reaparición después de que a finales de abril del 2024, estuvo ilocalizable durante dos días y fue hallado en un hospital de Cuernavaca, Morelos, inconsciente.

Sobre el hecho, hubo dos versiones oficiales. En la primera, la Fiscalía General de Morelos afirmó que el obispo sufrió un secuestro express, fue abandonado en un motel drogado y luego llevado al hospital. La segunda: el entonces secretario de Seguridad Pública de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, aseguró que Rangel Mendoza entró por su propia voluntad junto con un hombre al motel.

En su reaparición, Rangel Mendoza habló sobre el plan de Trump de declarar a las organizaciones criminales como terroristas y combatirlas.

“Estoy muy de acuerdo en lo que está diciendo el señor Trump, el presidente de Estados Unidos: el fentanilo es el que está matando mucha gente en Estados Unidos, por lo menos 100 mil gentes al año. Queriendo que no, el fentanilo se está produciendo en México y, sobre todo, en Guerrero. La gente desconoce: aquí se produce una droga que se llama China White. China por el fentanilo de China y white porque lo sacan de la heroína de la amapola, pero que es 50 veces más fuerte que la propia heroína”.

El obispo emérito afirmó que en Guerrero se desconoce pero ya se llenó de plantas de cocaína que son traídas de Perú y Colombia y eso —dijo—: “hace que se siga provocando la violencia en Guerrero”.

“Yo estoy muy de acuerdo con el señor Trump en que van a atacar estos grupos, ya los declararon fuera de la ley a esos cinco grupos y también están hablando de Guerrero. Ojalá que aquí en Guerrero les den una pasadita.

“Ustedes saben que yo me he relacionado con mucho con los capos y, por lo menos a dos, me dicen que no están de acuerdo con la venta del fentanilo. De hecho ellos se encargan de anular a estas gentes que lo venden porque es una droga que mata y yo estoy muy de acuerdo en que sea atacado porque ya tanto se consume en México como en Estados Unidos”.

—¿La iglesia estaría de acuerdo en que militares de Estados Unidos entren al territorio mexicano a combatir el crimen? —preguntó un reportero.

—Es un territorio nacional, se tiene que respetar la soberanía, pero sí se pueden poner de acuerdo, porque no es un secreto que estén metidos los americanos en México. Acuérdense de Quique Camarena el de la CIA, cómo lo mataron aquí y tenemos agentes por donde quiera. Ya aprobó también el Senado que vengan militares americanos a instruir al Ejército, es un detalle que siempre han estado aquí. Ahora a mí lo que me interesa es que haya coordinación entre los dos gobiernos y ataquen juntos el problema, que no se la dejen a México, ni se la dejen a Estados Unidos.

—¿Qué decirle a la gobernadora sobre esto de la violencia aquí en Guerrero?

—Pues sobre todo al papá (el senador, Félix Salgado Macedonio), él sabe que está bien metido en estas cosas y cómo promovió el voto de Morena y apoyados por estos señores. A mí me consta. Ojalá que también en Guerrero tengamos una limpia de todas estas maldades que nos están agobiando. No me lo han preguntado, pero esas iniciativas que mandó la presidenta del nepotismo para evitar que los parientes entren de sucesores de los que gobiernan, estoy muy de acuerdo y también la iniciativa contra la reelección. Ojalá que se quiten esas dos cosas, creo que el panorama político se limpiaría más.

—¿Cómo ve el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum?

—No estoy de acuerdo concretamente en cosas con la presidenta. Acuérdense que México siempre ha funcionado con los tres poderes, con equilibrio. Entonces ellos han suprimido la democracia y han suprimido el Poder Judicial y esto no va a funcionar, se tiene que volver a los tres poderes. Ahora que se celebró en Querétaro el Día de la Constitución, para mí fue un gran error de la presidenta no haya invitado a la señora Piña. Eso que agandalle el Poder Ejecutivo que de por sí tiene en sus manos al legislativo y ahora va a tener el judicial Entonces, no sirve, un poder no nos sirve para nada en México.

