Ciudad Juárez.— “Estoy destrozado. Nadie sabe lo que hemos hecho por estar aquí para venir a perder a un familiar o a un hermano a manos de los de migración”, expresa Abel Manuel a las afueras del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, tras el incendio que se registró la noche del lunes en la Estancia Migratoria Provisional, donde 38 personas murieron, mientras que 10 permanecen en hospitales federales y 11 más en hospitales estatales, del resto no se informó.

Abel Manuel es hermano de José Maldonado. Ambos fueron detenidos por agentes del INM al mediodía del lunes cuando pedían dinero en un crucero de Ciudad Juárez. Por la tarde, el hombre de 29 años logró salir de las celdas de la estancia junto con su esposa y sus hijos; sin embargo, su hermano José se quedó detenido y hasta la tarde de ayer no sabía si estaba vivo o muerto.

“Llegaron y nos agarraron como perros. A mi esposa le gritaban los de migración. Mi mamá ya me llamó llorando desde Venezuela preguntando qué es lo que pasó y no sabemos qué decirle. Tengo un hermano que estaba allá dentro. Ayer [lunes] nos agarró la inmigración cuando estábamos en un crucero y nos trajeron aquí. Nos soltaron a algunos, nos dieron un papel donde dice que podemos estar aquí por 30 días, pero a mi hermano no lo dejaron salir porque dicen que él no entra en el grupo como nosotros”, explicaba.

Abel Manuel afirma que les dijeron que su hermano sería llevado junto a otro grupo de migrantes que estaban dentro de la estancia a la Ciudad de México la tarde del lunes o la mañana de ayer, pero en las primeras horas del martes les informaron del incendio y que su hermano podría ser de los fallecidos.

“No me dicen nada, no me dejan pasar, me dicen que no hay información de nada, que venga mañana [hoy]. Lo único que les pedimos a las autoridades es que tengan un poco de respeto por nosotros, por nuestra vida. No somos perros para que nos traten como basura, somos seres humanos igual que ellos. Por favor, comprendan que tenemos también una familia, dígannos si está vivo o muerto”, decía desesperado.

Tenían 15 días en Juárez

Abel Manuel y José son venezolanos y tenían 15 días viviendo en Ciudad Juárez en espera de poder cruzar a Estados Unidos.

El primero llegó con sus tres hijos, su esposa y su hermano José, quienes pedían dinero para poder salir adelante mientras resolvían su situación migratoria.

Los migrantes dicen que en Venezuela eran médicos, enfermeros o tenían alguna otra profesión, y que no son malas personas ni vienen a México, en este caso a Juárez, a dañar a los ciudadanos.

“Por la situación que se vive en Venezuela, donde en verdad trabajamos y no nos rendía el dinero, es que decidimos emigrar para tener un mejor futuro, pero no nos merecemos que nos traten así”, insisten. Por ello, piden a las autoridades hacer valer sus derechos.

“Somos seres humanos”

Así como Abel Manuel, cientos de migrantes se congregaron a las afueras del INM, algunos para saber de sus amigos que fueron detenidos, otros sólo para solidarizarse con sus connacionales.

“Unos eran mis amigos, esto es terrible porque somos seres humanos, no animales. ¿Por qué no los sacaron a ellos como sacaron a las mujeres? ¿Por qué hacen este tipo de cosas? Ni a los animales tratan así. No se rompió un celular, estamos hablando de mujeres, de hombres, de vidas humanas que tienen familia y los esperan en casa”, expresaba una migrante venezolana.

El reclamo de los migrantes se centraba en exigir justicia y que las autoridades les dieran los nombres de quiénes están vivos y quiénes murieron. “Son tan indolentes que no salen y no dicen nada, no dicen quiénes murieron, quiénes están vivos, nada les importa”, decía Eleri, migrante venezolana.

Ayer hubo protestas de migrantes y organizaciones civiles.