Acaponeta, Nayarit.- El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena) se comprometió a elevar la vigilancia para incrementar la seguridad de las y los nayaritas, así como salvaguardar sus bienes, sobre todo en la zona serrana.

En la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y la Seguridad realizada en la localidad serrana El Naranjo, el mandatario nayarita aseguró que se despliegan acciones para fortalecer a los integrantes de las corporaciones de seguridad y de los programas sociales en la región.

A esta reunión asistieron las autoridades municipales de la zona norte del estado y los representantes de los pueblos originarios para reforzar la coordinación institucional.

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Dijo que con estas reuniones y el diálogo directo con los habitantes de las comunidades se conoce, "de primera mano", las necesidades de la población, fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno -federal, estatal y municipal- para dar respuestas más eficientes a los problemas de cada región.

Y especificó: “Venimos a enfrentar los problemas, no a platicarlos. Y, en ese sentido, venimos a una reunión más, en un lugar como muchos del estado y muchos del país, donde en ocasiones el riesgo debe ser minimizado con la presencia de las instituciones para poder garantizar, en un momento dado, la paz y la presencia de los habitantes dentro de sus comunidades.

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"Uno tiene que arriesgar el todo y debe haber un servicio público sin maquillajes. No podemos permitir que, en ocasiones, se trate de manera cruel de seducirlos, a través de falsos apoyos; tenemos que enfrentarlo”, aseveró.

Navarro Quintero se ofreció a continuar con el reforzamiento de las corporaciones de seguridad en la zona norte y asumió el compromiso de impulsar acciones en materia de vivienda, educación, salud, movilidad e infraestructura para atender de forma integral a las familias de la región.