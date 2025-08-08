Chilpancingo.— En menos de 24 horas, la violencia dejó ocho personas asesinadas y cuatro heridas en distintos puntos de Guerrero.

Los primeros ataques, tres en total, se reportaron la noche del miércoles en Ometepec, en la Costa Chica. El primero, alrededor de las 19:00 horas en la comunidad de San José Ejido, donde un grupo armado persiguió a un hombre hasta que lo alcanzó y lo mató.

Durante la persecución, las balas alcanzaron a otro hombre, una mujer y un niño de dos años. Los tres fueron trasladados al hospital, en la cabecera municipal. El niño se reporta grave.

El segundo hecho violento ocurrió una hora más tarde, en la calle 16 de septiembre, en la cabecera municipal. Hombres armados asesinaron a los dueños de una miscelánea.

La tercera agresión fue a la medianoche, en la colonia El Vivero, también en la cabecera de Ometepec. Un hombre fue asesinado en su casa.

Acapulco: no se detiene la violencia

A las 8 de la mañana de este jueves, en la colonia Libertad, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre con huellas de tortura.

Una hora después, en la colonia Renacimiento, a unos metros del cuartel de la Guardia Nacional, fue asesinado otro hombre a balazos.

El reporte indica que la víctima era perseguida por hombres armados. El crimen ocurrió detrás de la unidad deportiva Jorge Campos y la comandancia de la Policía Ministerial.

Cadáver abandonado en Iguala

Alrededor de las 14:10 horas, un cadáver fue hallado en la comunidad de Metlapa, en el municipio de Iguala, en la región Norte.

Según el reporte, el hombre fue asesinado a balazos en el distribuidor vial que comunica a Iguala con Ciudad Altamirano y Cocula.

Violencia en la Montaña

Cerca de las 6 de la mañana de ayer, se encontró el cadáver de un hombre en la colonia El Aguaje, en el municipio de Tlapa, en La Montaña de Guerrero.

El reporte policiaco indica que el cuerpo estaba sobre la carretera Tlapa-Metlatónoc. Estaba amarrado de manos y pies y presentaba varios impacto de bala.

Más tarde, sus familiares identificaron a la víctima con el nombre de Sergio Leal Alcaide, originario de Atlamajac de Tlapa. Un día antes fue reportado como desaparecido en redes sociales.

Además, ayer se conoció de un ataque armado contra una vivienda en la comunidad de José Amoltepec, en el municipio de Olinalá, en La Montaña.

El reporte policiaco indicó que el ataque ocurrió el lunes y se usaron rifles Ak-47. Una niña de ocho años resultó herida y está grave.