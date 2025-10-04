Culiacán, Sin. El agente de la Policía Estatal Preventiva, Alexander “N” de 26 años de edad, rescatado de sus captores, por elementos del Ejército, tras un fuerte enfrentamiento con el grupo armado que lo privó de su libertad, falleció en un hospital privado de Culiacán a causa de las heridas que presentó.

Con este hecho, suman treinta y ocho el número de elementos de las policías municipales, estatal y de investigación que han sido asesinados durante este año, el caso más reciente tuvo lugar en la sindicatura de Aguaruto, donde falleció durante un ataque, el agente estatal, Josué “N”, en tanto que su padre y dos personas más resultaron heridas.

La tarde del viernes pasado, en la colonia Renato Vega Amador, en la capital del estado, varios hombres armados, sometieron al agente Alexander, quien se encontraba en su día de descanso y por la fuerza lo subieron a un vehículo Corolla, por lo que el hecho fue reportado a las líneas de emergencia.

Elementos del Ejército y de la Estatal Preventiva fueron alertados por el “levantón” por lo que se inició la búsqueda del grupo armado, el cual fue ubicado cerca de un expendio de gasolina, en el fraccionamiento Villa Bonita, donde se inició una fuerte confrontación.

Los elementos del Ejército, lograron abatir a uno de los civiles y detuvieron a tres más, los cuales resultaron heridos, al igual que el agente estatal que había sido rescatado de sus captores, por lo que tuvieron que ser trasladados a hospitales.

La Fiscalía General del Estado que abrió una carpeta de investigación por la privación de la libertad de un funcionario de seguridad, fue notificada que la víctima había fallecido en un hospital privado a causa de las lesiones que sufrió por disparos de armas de fuego.

Se conoció que dos, de los tres de los civiles detenidos, a los que se les aseguró un vehículo Corolla, armas, cargadores y equipos tácticos, fueron identificados como Cesar Armando “N” y Jesús Ramón “N”, sin que se conozca sus edades.

