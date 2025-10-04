Culiacán, Sin. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones del incendio y explosiones de cuatro pipas cargadas de diésel, cerca de una estación de gasolina y en un paradero de descanso de choferes, en la salida sur de Los Mochis, cuyos hechos se derivó en la muerte del adolescente Víctor Manuel “N”, de 17 años de edad.

Un reporte a las líneas de emergencia entero la tarde del pasado jueves a los cuerpos de auxilio que en un patio de maniobras, ubicado a un costado de la carretera México-Nogales, en la salida sur de los Mochis, se había iniciado un enorme incendio que alcanzó a una caja de tráiler que se encontraba estacionada.

A causa del enorme incendio que cubrió a cuatro pipas estacionadas en ese sitio, las cuales estaban cargadas de diésel, tres personas, resultaron gravemente con quemaduras, el adolescente, Víctor Manuel “N”, fue el más expuesto, por lo que las lesiones le cubrieron la totalidad de su cuerpo.

Sobre los trabajadores de patio de maniobras, identificados como Edgar Adrián “N” de 34 años y Jesús Bridel “N”, de 26 años, estos presentan quemaduras entre un 20 y un 40 por ciento de sus cuerpos por lo que permanecen hospitalizados.

La fundación Shriners Internacional, había ofrecido a la familia del menor de edad, tramitar su traslado a una clínica especializada en pacientes con quemaduras en los Estados Unidos, sin embargo, por lo delicado de su salud, este no pudo ser movilizado.

El personal del hospital, donde se encontraba bajo tratamiento médico, notificó a las autoridades judiciales su fallecimiento, para que se integre a la carpeta de investigación que se abrió a raíz del enorme incendio que se produjo, presuntamente derivado de un corto circuito en una de las pipas cargadas de combustible.

