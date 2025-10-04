Más Información

Detienen en la CDMX a "Nelson", operador del Tren de Aragua en México; se le vincula con diversos feminicidios

Detienen en la CDMX a "Nelson", operador del Tren de Aragua en México; se le vincula con diversos feminicidios

Endurecerán penas por huachicol de agua y abusos en permiso

Endurecerán penas por huachicol de agua y abusos en permiso

Guardianas del manglar colombiano

Guardianas del manglar colombiano

A joyerías del Centro Histórico de la Ciudad de México les roban hasta 8 mdp en mercancía

A joyerías del Centro Histórico de la Ciudad de México les roban hasta 8 mdp en mercancía

Isaac del Toro hace historia y gana el Giro dell’Emilia 2025, es su victoria número 14 del año

Isaac del Toro hace historia y gana el Giro dell’Emilia 2025, es su victoria número 14 del año

Así quedó publicada la nueva norma para el traslado de gas LP; incluye gobernador de velocidad y GPS

Así quedó publicada la nueva norma para el traslado de gas LP; incluye gobernador de velocidad y GPS

Culiacán, Sin. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones del incendio y de cuatro pipas cargadas de diésel, cerca de una estación de gasolina y en un paradero de descanso de choferes, en la salida sur de , cuyos hechos se derivó en la muerte del adolescente Víctor Manuel “N”, de 17 años de edad.

Un reporte a las líneas de emergencia entero la tarde del pasado jueves a los cuerpos de auxilio que en un patio de maniobras, ubicado a un costado de la carretera México-Nogales, en la salida sur de los Mochis, se había iniciado un enorme incendio que alcanzó a una caja de tráiler que se encontraba estacionada.

A causa del enorme incendio que cubrió a cuatro pipas estacionadas en ese sitio, las cuales estaban cargadas de diésel, tres personas, resultaron gravemente con quemaduras, el adolescente, Víctor Manuel “N”, fue el más expuesto, por lo que las lesiones le cubrieron la totalidad de su cuerpo.

Lee también

Sobre los trabajadores de patio de maniobras, identificados como Edgar Adrián “N” de 34 años y Jesús Bridel “N”, de 26 años, estos presentan quemaduras entre un 20 y un 40 por ciento de sus cuerpos por lo que permanecen hospitalizados.

La fundación Shriners Internacional, había ofrecido a la familia del menor de edad, tramitar su traslado a una clínica especializada en pacientes con quemaduras en los Estados Unidos, sin embargo, por lo delicado de su salud, este no pudo ser movilizado.

El personal del hospital, donde se encontraba bajo tratamiento médico, notificó a las autoridades judiciales su fallecimiento, para que se integre a la carpeta de investigación que se abrió a raíz del enorme incendio que se produjo, presuntamente derivado de un corto circuito en una de las pipas cargadas de combustible.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses