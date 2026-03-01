El Consejo Estatal de Morena designó a Alejandro Velasco Armas como el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Estatal, y a Alex Wilber Villegas como secretario de Organización.

Los nombramientos se realizaron en asamblea general realizada esta mañana, y ambos fueron electos en sustitución de Emmanuel Navarro Jara y Shabin Jara Bolaños, respectivamente, tras los señalamientos de nepotismo en el gobierno de Salomón Jara Cruz. El primero, sobrino del mandatario, y el segundo, su hijo.

También se designó a Edelia Ortega Márquez como secretaria general, Roberto López Santos en Formación y Capacitación Política, Lizzet Arroyo Rodríguez en la secretaría de Mujeres, Nallely Sánchez Hermida en la secretaría de Jóvenes.

Mientras que Beatriz Montoya en Comunicación, Difusión y Propaganda, Julia Gabriela Pérez Hernández en Finanzas, Griselda Sosa en Pueblos Originarios y Lucelia Marín Rasgado en Cultura.

El nuevo dirigente de Morena en Oaxaca, Alejandro Velasco, es hermano de la nueva titular del Instituto Estatal de la Juventud (Injeo), Alba Velasco, y es hijo de la tesorera del ayuntamiento de San Juan Bautista Cuicatlán.

