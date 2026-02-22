Más Información

"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco

"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco

Cae “El Mencho”, el narco más peligroso de México; fue abatido, federales confirman

Cae “El Mencho”, el narco más peligroso de México; fue abatido, federales confirman

Aeropuerto Internacional de Guadalajara vive momentos de tensión tras abatimiento de "El Mencho"; terminal opera con vigilancia de la GN

Aeropuerto Internacional de Guadalajara vive momentos de tensión tras abatimiento de "El Mencho"; terminal opera con vigilancia de la GN

Caos tras muerte de "El Mencho"; reportan bloqueos en al menos 8 estados

Caos tras muerte de "El Mencho"; reportan bloqueos en al menos 8 estados

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

Sheinbaum evita hablar de abatimiento de "El Mencho"; "va a informar el gabinete de Seguridad", dice

Sheinbaum evita hablar de abatimiento de "El Mencho"; "va a informar el gabinete de Seguridad", dice

Debido a la realización de un operativo federal en Jalisco por la muerte de , alias “El Mencho”, así como bloqueos registrados en distintos puntos de Michoacán, el gobernador instruyó a las autoridades de seguridad pública reforzar la seguridad en el estado.

El gobernador ordenó la instalación de la mesa de seguridad con autoridades estatales y federales, por lo que se realizará un blindaje en Morelia y las fronteras con los estados de , Guanajuato y Colima.

Lee también

Alfredo Ramírez detalló que informó que se mantendrá el monitoreo en tiempo real, a través de las diversas corporaciones de seguridad e inteligencia estatal.

Por lo que solicito a la ciudadanía mantener la calma mientras las autoridades correspondientes efectúan sus tareas en la geografía estatal. “Actuamos con firmeza y responsabilidad para garantizar la tranquilidad de las y los ciudadanos”, aseguró Ramírez Bedolla.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]