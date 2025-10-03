Más Información

Violencia en marcha del 2 de octubre deja 123 heridos; tres de ellos, delicados

Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva; "la Presidenta ha sido clara y contundente", señala

Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Marchan contra la represión; vándalos manchan protesta del 2 de octubre

Zacatecas amanece con bloqueos carreteros e incendios de camiones en seis municipios

Madres buscadoras viven entre amenazas

La mañana de este viernes, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) presentó afectaciones en las B, 8, 3, 12 y 2, donde usuarios denunciaron retrasos y trenes detenidos durante varios minutos, lo que generó molestia y saturación en los andenes.

Afectaciones en líneas del Metro

En la Línea B, usuarios reportaron en x: “¿Qué pasa en #LineaB? No avanzamos hace 8 minutos y contando. Por favor, tenemos que llegar a nuestros trabajos”, otro pasajero añadió: “Deberían actualizarse, la #LineaB está parando hasta 10 minutos en cada estación”.

Sobre la Línea 8, las quejas fueron constantes: “En verdad, qué onda con Línea 8? Todos los días es lo mismo, llueva o no llueva, haya gente o no haya gente, siempre está parada. Así te salgas temprano de tu casa, siempre llegarás tarde. Literalmente es la peor línea del Metro y no sé quién lleve la gestión de esta línea horrible”, comentó un usuario, otros añadieron: “Hasta el gorro, Línea 8. Ni se acerquen” y “Línea 8 no pasa ningún tren, en taquillas no hay sistema, neta, ¿si están trabajando???”.

En la Línea 3, los retrasos también afectaron a los pasajeros: “Cuál es el pretexto de hoy para la lentitud de la Línea 3? ¿Se le cayó la torta de tamal al conductor, se le atravesó un perro o qué pasa? Porque no está lloviendo, no hay marchas, no hay aglomeraciones y la línea viene super lenta”, escribió un pasajero, otro señaló: “6 min en la Línea 3? Es el tiempo que hace en cada estación y el que se queda en medio del túnel. Ya son más de 40 min y no hemos podido llegar a Balderas desde Cu…”, y un tercero añadió: “Hoy nuevamente la Línea 3 dirección Indios Verdes a vuelta de rueda… igual que ayer y que antier…”

Respecto a la Línea 12, un usuario preguntó: “Pero si van a mandar el vacío a Atlalilco de la 12, o…”.

En la Línea 2, los pasajeros también reportaron demoras: “¿Qué pasa con la Línea 2??? Está tardando mucho en avanzar. ¿Por qué se detiene tanto???”

Además, usuarios reportaron problemas en la transferencia de Pantitlán hacia la Línea 9: “Para efectos de su conocimiento, la pared de madera que pusieron en las escaleras del trasbordo de Pantitlán se está venciendo y las personas no dejan de aventarse, alguien puede caer”, otro pasajero sugirió: “Solo como sugerencia, deberían de avisar desde abajo que solo hay una escalera del lado de mujeres para subir a L9, y a las personas que están en los andenes, distribuir a las mujeres porque todas se quedan paradas luego luego subiendo”.

maot

