Cuernavaca, Mor.- A 102 días de entregar el cargo de gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo sostuvo que se va feliz, con la cara en alto, muy contento con lo realizado en su administración.

“Me voy muy feliz. Con los recursos del estado se han trabajado en los 36 municipios y me voy feliz y entregaré todas las obras que se hicieron con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)”, afirmó.

-¿Cómo entrega el Gobierno del Estado a Margarita González Sarabia?

Lee también Margarita González Saravia recibe constancia de mayoría en Morelos

“Bien. Yo se lo voy a entregar muy bien. Creo que se hicieron cosas muy importantes. Simplemente ahora que me vaya le voy a desear suerte y que le vaya bien con su nueva administración, y que trate de ayudar a los 36 municipios”, respondió.

Con antelación Blanco Bravo, quien entregará la gubernatura el 1 de octubre, afirmó que siempre tuvo presente que la silla tiene fecha de caducidad.

“Ya se los he dicho muchas veces, desde que llegué, es una silla prestada, son seis años y te vas, nada más que hay muchos que se quieren adueñar y quieren seguir ‘hackeando’ el Estado.

Lee también Víctor Mercado recibe constancia de mayoría como senador electo de Morena con más de 544 mil votos en Morelos

“Yo siempre se los he dicho y desde que llegué al gabinete se los había manifestado, esta silla dura seis años, estamos de paso”, sostuvo.

Caso fiscal Uriel Carmona

El gobernador inició la semana con una gira de trabajo por el municipio de Miacatlán, donde entregó obras de renovación de la red de distribución de agua potable y la pavimentación de tres calles.

Ahí fue preguntado sobre el retraso del fiscal Uriel Carmona por comparecer ante el Congreso de Morelos para presentar su informe semestral, como lo marca la ley.

“A mí no me gusta meterme en eso, pregúntale a los diputados. Como tú lo mencionas tiene que comparecer, está retrasado. Acuérdate que son campañas y todos andan haciendo campaña, pero pues ahora que veas a los diputados, pregúntale a ellos, a mí no me corresponde esa respuesta.

Lee también Pronunciamiento a favor de Lucy Meza fue a título personal: fiscal Uriel Carmona

También se le preguntó sobre la supuesta renuncia del fiscal para retomar sus actividades de notario público.

“Ahí sigue el fiscal y esperemos que sea llamado por los diputados”, respondió Blanco Bravo.

Horas después la Fiscalía General del Estado desmintió la salida de su titular Uriel Carmona Gándara y para reforzar su pronunciamiento envió una fotografía del equipo integral del fiscal.

Lee también Localizan con vida al Obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel; habría sido víctima de secuestro exprés: Uriel Carmona

“El titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, continúa con el trabajo institucional y de representatividad social en beneficio de los justiciables en la entidad, así como el fortalecimiento del organismo a favor de la sociedad morelense, y realiza las funciones de su encargo para el periodo por el que fue nombrado por el Congreso del Estado de Morelos”, citó la fiscalía.

Y precisó que respecto a la supuesta solicitud a la Secretaría de Gobierno para reintegrarse como titular de la Notaría número 6, y por ende, separarse del Ministerio Público, “se manifiesta que dicha versión difundida es totalmente falsa”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf/rmlgv