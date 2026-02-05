Monterrey. – Un hombre fue asesinado a golpes por un grupo de personas después de que intentó asaltar una panadería en el municipio de Escobedo, en Nuevo León.

Los hechos fueron reportados la noche del miércoles, al exterior de un establecimiento ubicado en el cruce de las calles Montes Ibéricos y Monte Carlo, en la colonia Infonavit Monterreal.

Se informó que el presunto ladrón ingresó a la panadería con la intención de asaltarla, cuando fue sorprendido por cuatro hombres que intentaron atraparlo.

Lee también Tras persecución y balacera, elementos de la Guardia Estatal liberan a hombre secuestrado en Reynosa, Tamaulipas; hay un detenido

Al resistirse, la víctima fue atacada a golpes que finalmente lo privaron de la vida.

Al sitio arribó la policía municipal y se percató de una persona en estado de inconsciencia en la vía pública.

Al llegar los brigadistas de Protección Civil de Escobedo e intentar brindar primeros auxilios, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre alguna detención de los supuestos responsables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL