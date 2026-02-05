Más Información

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Detienen a edil de Tequila, Jalisco; lo ligan a extorsiones a empresarios y comerciantes

Alcalde de Tequila ocultó su declaración patrimonial; como regidor en 2023, dijo dedicarse a compra-venta de caballos

Alcalde de Tequila ocultó su declaración patrimonial; como regidor en 2023, dijo dedicarse a compra-venta de caballos

EU apunta a redes financieras de cárteles mexicanos; Departamento de Justicia rastrea lavado con criptomonedas

EU apunta a redes financieras de cárteles mexicanos; Departamento de Justicia rastrea lavado con criptomonedas

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

Layda Sansores bloquea los resultados de auditorías hechas a su gobierno

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto; espacio “no es nada fuera de lo normal”, dice Laura Itzel Castillo

Monterrey. – Un hombre fue asesinado a golpes por un grupo de personas después de que intentó asaltar una panadería en el municipio de Escobedo, en Nuevo León.

Los hechos fueron reportados la noche del miércoles, al exterior de un establecimiento ubicado en el cruce de las calles Montes Ibéricos y Monte Carlo, en la colonia Infonavit Monterreal.

Se informó que el presunto ladrón ingresó a la panadería con la intención de asaltarla, cuando fue sorprendido por cuatro hombres que intentaron atraparlo.

Lee también

Al resistirse, la víctima fue atacada a golpes que finalmente lo privaron de la vida.

Al sitio arribó la policía municipal y se percató de una persona en estado de inconsciencia en la vía pública.

Al llegar los brigadistas de Protección Civil de Escobedo e intentar brindar primeros auxilios, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre alguna detención de los supuestos responsables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]