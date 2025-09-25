Un trabajador del Ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca, identificado como Salvador L., fue asesinado la madrugada de hoy; en el ataque resultaron heridas de bala una mujer, al parecer su esposa, y una menor de nueve años, según el reporte preliminar de seguridad pública.

La agresión armada ocurrió en el barrio Santa Rosa, a dos cuadras del palacio municipal, en el negocio de ventas de mariscos de la víctima.

De acuerdo con los testigos, los responsables del ataque viajaban en una motocicleta, quienes dispararon contra Salvador e hirieron a la mujer y a la menor de edad.

El trabajador del Ayuntamiento de Salina Cruz y comerciante fue identificado por sus familiares y trasladado a una funeraria; mientras que la mujer y la menor, fueron trasladados a un centro de salud para su atención médica.

No es la primera vez que un comerciante es asesinado recientemente en este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca. De acuerdo con medios locales una mujer, propietaria de una cenaduría en la colonia Petrolera, fue asesinada con disparos de armas de fuego por hombres armados.

Versiones de los medios de comunicación de la región apuntaron a que estos crímenes podrían estar asociados al aumento de extorsiones a comerciantes por miembros del crimen organizado.

