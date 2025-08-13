Más Información

Culiacán.- En el segundo cuadro de la un elemento de la policía municipal de nombre Ivan Alfonso “N”, de 44 años, fue asesinado a balazos cuando circulaba en un vehículo de modelo viejo. Con este hecho suman 31 elemento de las diversas corporaciones de seguridad que han sido asesinados.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán fue notificada que sobre la avenida Venustiano Carranza casi esquina con Francisco I Madero, un conductor de un vehículo Nissan Sentra había sido blanco de un atentado a balazos.

Al acudir al lugar, descubrieron que la víctima es un elemento de su corporación de nombre Iván Alfonso “N”, quien había salido de servicio y retornaba a su hogar, por lo que desplegaron un operativo de búsqueda de los responsables sin ser localizados.

El ataque a un nuevo elemento de seguridad se registró un día después de que cerca del nuevo hospital general IMSS-Bienestar, en el sector los Ángeles, elementos de la Policía Estatal Preventiva y Municipales fueron blanco de un ataque a balazos sin que en estos hechos hubiera oficiales heridos o muertos.

Derivado de estos hechos, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal desplegó un intenso operativo de búsqueda de los responsables, por lo que al llegar a la colonia Loma de Rodriguera fueron atacados a balazos por un grupo armado. En estos hechos un civil perdió la vida y seis personas fueron detenidas, entre ellos dos mujeres.

