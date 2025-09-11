Ciudad de México.- La gobernadora de Chihuahua Maru Campos Galván (PAN) acudió a la mesa de seguridad celebrada en Palacio Nacional, donde acordó con los secretarios de Marina, Ejército y Seguridad y Protección Ciudadana una mayor colaboración con las corporaciones para combatir la delincuencia.

Dijo que la colaboración entre las instancias de los diferentes niveles gubernamentales ha dejado resultados positivos, como el decomiso de fentanilo y de diversos estupefacientes logrado en los últimos meses, así como de armamento diverso.

Por ello, consideró que mantener la seguridad en Chihuahua es una tarea permanente, para lo cual, como parte de los acuerdos alcanzados en la reunión, se encuentra estrechar la coordinación con las fuerzas federales con el objetivo conjunto de garantizar la paz en ese estado de la frontera norte del país.

Lee también Chihuahua y Defensa refuerzan estrategia contra delitos; instalarán bases de operaciones adicionales en la entidad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presidió la mesa de seguridad, a la que asistieron el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Y por parte del Gobierno del Estado acompañaron a la mandataria estatal, el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, y el fiscal general César Jáuregui, quienes detallaron los objetivos prioritarios y las metas alcanzadas mediante el trabajo interinstitucional.