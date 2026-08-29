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Familiares, amigos, así como profesores y estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) se manifestaron para exigir justicia por el asesinato de su compañera Melanie Michelle, quien apareció muerta junto con su exnovio el pasado 15 de agosto.
Portando rosas blancas y fotografías de la estudiante universitaria, un pequeño grupo de la comunidad universitaria marchó por las principales calles de la ciudad de Xalapa, capital del estado.
Los inconformes reprobaron la violencia y exigieron a las autoridades esclarecer el crimen de su compañera.
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Fue el pasado 15 de agosto cuando dos jóvenes, un hombre y una mujer, aparecieron muertos en el interior de un vehículo en una carretera de la zona centro de Veracruz; las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas una noche antes.
El hallazgo de los cuerpos ocurrió sobre la carretera Coatepec-Tlaltetela, a la altura del puente de Los Pescados; ambos se encontraban en el interior de una camioneta Nissan X-Trail.
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Los fallecidos fueron identificados como Luis Fernando y Melanie Michelle, quienes habían sostenido una relación de noviazgo.
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JACL/cr
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