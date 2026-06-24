Mexicali, 24 de junio. - Un mando de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) fue herido de bala durante un operativo en Valle de Mexicali, en la cercanía con San Luis Río Colorado, en Sonora; como resultado del enfrentamiento un presunto delincuente murió.

Según una ficha informativa emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Baja California los hechos ocurrieron a las 09:52 horas de este miércoles 24 de junio de 2026, cuando se reportó a través de la frecuencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) la persecución de un vehículo tipo RAM color guinda en las inmediaciones del ejido Estación Coahuila, con dirección hacia la zona del Golfo de Santa Clara por la brecha del entronque al Doctor.

Tras un enfrentamiento entre agentes, militares e integrantes de una célula criminal que opera en la zona limítrofe entre el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora, uno de los presuntos delincuentes fue abatido.

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“Como resultado de este hecho, un elemento de la FESC resultó lesionado por arma de fuego en un tobillo y fue trasladado para recibir atención médica por personal de Cruz Roja de Sonora”, dice el escrito oficial.

Autoridades de la FESC, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) realizaron un operativo coordinado en la zona; de manera preliminar se informa que un presunto implicado fue abatido en el lugar y un vehículo fue recuperado.

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Cabe señalar, que el convenio firmado entre Baja California y Sonora, donde se da posibilidad de coordinar operativos en ambos estados, fue clave en la reacción inmediata de contención de crisis.

El agente estatal, recibió atención médica y es reportado estable, además la vigilancia se mantiene en zonas estratégicas de ambas entidades para dar con otros presuntos involucrados en la agresión.

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