Más Información

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

La próxima semana posiblemente ya se tengan nuevas reglas de seguridad en el transporte de gas LP: Sheinbaum

La próxima semana posiblemente ya se tengan nuevas reglas de seguridad en el transporte de gas LP: Sheinbaum

Cierran cerco a “El Señor de los Buques”; detienen a su socio

Cierran cerco a “El Señor de los Buques”; detienen a su socio

Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida

Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida

Pedro Haces compra un millón 400 mil pesos en chocolates a Andy para regalarlos a diputados, según Loret de Mola

Pedro Haces compra un millón 400 mil pesos en chocolates a Andy para regalarlos a diputados, según Loret de Mola

Cae en el AICM Oscar Antonio Álvarez, principal operador financiero del CJNG

Cae en el AICM Oscar Antonio Álvarez, principal operador financiero del CJNG

El Gobierno de Oaxaca informó que en los próximos días se reiniciarán las actividades educativas en , comunidad indígena de San Juan Juquila Mixes, después de que toda su población fue desplazada de manera forzosa por un conflicto agrario con San Pedro Ocotepec, hace ocho años.

Presentación de personal docente

Ayer se presentó de manera oficial al personal docente de los niveles de preescolar indígena, primaria y telesecundaria, quienes darán atención a las niñas y niños de la comunidad.

El conflicto agrario entre San Juan Juquila Mixes y San Pedro Ocotepec provocó el desplazamiento forzado de 457 personas originarias de Guadalupe Victoria, quienes permanecieron refugiadas en la cabecera municipal de San Juan Juquila.

Lee también

"Ante esta nueva normalidad, en esa localidad de la Sierra Sur se espera que la población responda a la convocatoria para que niñas, niños y adolescentes sean inscritos a los planteles y cursen la educación básica", informó el gobierno estatal.

Hace cinco días, inició el proceso para el retorno de 153 familias de la agencia Guadalupe Victoria del municipio de San Juan Juquila Mixes, víctimas de desplazamiento forzado interno por este conflicto agrario.

El proceso de retorno inició con la visita de un grupo representativo de 10 personas, integrantes de las familias desplazadas, en la agencia Guadalupe Victoria para revisar y documentar las condiciones en las que se encuentran sus viviendas.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses