FGR catea residencia en Campeche de empresario vinculado a sobornos en Pemex; asegura documentos y objetos

Departamento de Justicia de EU acusa a dos mexicanos por sobornos a Pemex; los señala de manipular procesos de licitaciones

Fiscalía de Veracruz asegura que maestra secuestrada por criminales murió bajo tortura; enfrentan proceso cuatro detenidos

Caos en el AICM por lluvias del domingo; más de 14 mil pasajeros varados y sin información tras suspensión de 104 vuelos

Autoridades alertan por cuatro días de intensas lluvias en CDMX; hay 80% de probabilidad de tormentas con granizo

Brugada responde a Trump sobre violencia en la CDMX; tasa de homicidios es 60% menor a la de Washington, asegura

Silao, Gto.- Geovanna Edith, exlocutora de radio de Monterrey, fue encontrada muerta con presuntas la noche del domingo 10 de agosto, en la colonia Estrella del municipio de Silao.

El en la vía pública motivó el inicio de una carpeta de investigación en la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios.

A través de una llamada al Sistema de Emergencias se reportó que había una mujer tirada en la calle, con presuntas huellas de violencia; ante ello se desplazaron elementos de Policía Municipal y paramédicos en una ambulancia, quienes indicaron que la persona no presentaba signos vitales.

La Fiscalía General del Estado confirmó que la víctima fue identificada como Geovanna Edith -ex conductora en varias - y quien se dedicaba al comercio en esta ciudad.

La representación social agregó que la indagatoria que lleva a cabo “es tendiente a identificar y dar con quien o quienes resulten responsables de este condenable hecho”.

Agrega el comunicado que, los protocolos de investigación exigibles en el caso desde ya se están observando.

Dijo que los protocolos del caso se están observando, y enfatizó que se trabaja con apego a la ley, con respeto a los derechos de las víctimas y con total determinación para garantizar que este caso no quede impune.

aov/rmlgv

