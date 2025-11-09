Culiacán.- Cuauhtémoc Rocha Monárrez de 48 años, reportado hace seis días por su familia como desaparecido en la capital del estado, retornó a su hogar sano y salvo, sin que se dieran detalles de lo que le sucedió durante su ausencia.

A través de las redes sociales su hermana Glafira Rocha solo agradeció a todas las personas que estuvieron pendientes de la situación de su hermano, el cual salió de su hogar en la colonia Verona, en Culiacán, el domingo pasado y ya no regreso.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas había emitido una ficha de localización en la que se le describe como una persona del sexo masculino, de complexión delgada, con una estatura de un metro 74 centímetros, tez blanca, cara ovalada y cabello lacio y corto negro.

Como señas particulares, este tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con la letra “M”, en el pecho la imagen de mándalas, en el brazo derecho una cinta y el nombre de “Emilio”, en la espalda tiene letras en hebreo.

La última vez que fue visto, en la colonia Verona, de Culiacán, este vestía un pants color negro, de la marca Adidas y una playera del mismo color, por lo que se solicita a la ciudadanía su colaboración para localizarlo.

afcl/LL