Puebla.— El Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México (LNS) fue convocado para participar en el Clúster Nacional de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial.

Desde hace más de una década, el LNS involucra una infraestructura que ha permitido apoyar a más de 500 proyectos científicos en el área de Física Computacional de Materiales, Nanociencia, Astrofísica y Química, entre otras.

Su convocatoria para participar en el clúster —liderada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti)—, la integran la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la UNAM, la UAM, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Sonora, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT).

Lee también Samuel García inaugura Macrocentro Comunitario en Allende, Nuevo León; ofrece servicios sociales, educativos y culturales

Además de los centros de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), el de Investigación en Matemáticas (CIMAT), el de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav).

Sobre esta alianza, el director del LNS, Miguel Ángel Peña Azpiri, detalló que el supercómputo representa el nivel más avanzado del cómputo de alto desempeño, al permitir que miles de procesadores trabajen de forma paralela para resolver problemas de enorme complejidad en horas o días, reduciendo la necesidad de realizar pruebas físicas costosas o imposibles de llevar a cabo.

[Publicidad]

“Durante un año se trabajó para reunir a los centros de datos de supercómputo más importantes del país. Es un esfuerzo que puso de lado los intereses particulares sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México para formar el Clúster Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial”, dijo el doctor Peña Azpiri.

Lee también Obispos de México, Estados Unidos y Canadá se reúnen en Cuernavaca; llaman a defender a los migrantes

Explicó que esta alianza creará un Consejo Directivo, como organismo máximo de gobernanza, dirigido por la Secihti y con participación de las nueve instituciones que la integran.

[Publicidad]

Y se formará un Comité Científico Académico con representantes de los nodos, técnicos e invitados científicos con trayectorias relevantes en áreas de cómputo de alto rendimiento e inteligencia artificial. La intención es orientar estratégicamente las actividades del clúster para que sus capacidades se apliquen a proyectos de impacto nacional, bajo un esquema de cómputo federado.

Además, reforzarán la infraestructura con nuevos equipos que trabajen con redes de alta velocidad de interconexión entre cada uno de los nodos, para atender los proyectos que serán elegidos a partir de su mérito científico y el problema nacional que resuelvan.

Lee también Hallan a una mujer muerta por herida de bala en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; detienen a presunto responsable

[Publicidad]

Esta colaboración incorporará la infraestructura de datos y la inteligencia artificial a los programas académicos que ya existen en las instituciones para que los estudiantes puedan hacer estancias en otros centros y trabajar coordinadamente.

Peña Azpiri mencionó también el impulso que se dará para que los científicos migren sus esfuerzos a otros equipos diseñados en su mayoría para IA, tales como las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU). Una metodología informática que aprovecha la potencia de procesamiento paralelo de las tarjetas gráficas GPU para resolver problemas matemáticos y computacionales complejos.

“Utilizar estos procesadores, que son mucho más grandes en términos de densidad de cómputo, les reducirá considerablemente los tiempos de cálculo, porque después de una buena adaptación del código, lo que hacían en años, ahora lo podrán hacer en días o en horas”, dijo.

[Publicidad]

Actualmente, el LNS es parte de un consorcio que involucra a la Universidad Autónoma de Chiapas, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y la BUAP.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.