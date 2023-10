Monterrey, NL.-Las lluvias que se han registrado recientemente en la entidad lograron revertir aunque ligeramente la tendencia a la baja en el nivel de la presa La Boca, a partir del 26 de septiembre, embalse que pasó de entonces al día de hoy del 9.59 al 11.70%, que representan un almacenamiento de tres millones 356 mil y cuatro millones 094 mil m3 de agua, respectivamente.

Junto con la presa Cerro Prieto que en el mismo lapso redujo su almacenamiento de 8.19 a 7.8% de llenado, con un volumen que disminuyó de 24 millones 333 mil a 23 millones 400 mil metros cúbicos del recurso hídrico, La Boca es la presa que más preocupa al gobierno estatal, pues según Juan Ignacio Barragán Villareal, director de la empresa Servicios de Agua y Drenaje, hay 15 mil habitantes del municipio de Santiago que tienen a dicho embalse como única fuente de abastecimiento.

Para evitar el agotamiento de La Boca, explicó Barragán el pasado 27 de septiembre, solamente se le estaban extrayendo 300 litros por segundo, cuando en los meses previos se le extraían alrededor de mil litros por segundo.

En la misma fecha de la semana pasada se estaban bombeando de Cerro Prieto a la zona metropolitana dos mil 800 lps, no obstante que el pasado mes de enero la Comisión Nacional del Agua recomendó reducir de tres mil a dos mil litros por segundo las extracciones, a fin de evitar el agotamiento del embalse como en 2022, ocasionando que el área conurbada sufriera la peor crisis de abastecimiento en toda su historia.

La presa El Cuchillo redujo su almacenamiento desde 42.41 a 41.94% del 26 de septiembre al dos de octubre, porcentajes que representaron 476 millones 302 mil y 471 millones 087 mil metros cúbicos del recurso hídrico, respectivamente.

La noche del domingo se registraron en algunos municipios del estado lluvias de ligeras a moderadas, que ocasionaron algunos daños por vientos y descargas eléctricas, además de complicaciones viales en municipios metropolitanos.

Protección Civil del Estado atendió dos reportes de cables colgando, 27 cortocircuitos, un árbol caído, cuatro vehículos varados, tres inundaciones y un poste caído. Los incidentes se registraron en los municipios de Guadalupe, Escobedo y Monterrey.

Informó la corporación de auxilio que debido a los escurrimientos el cauce del arroyo Topo Chico, al norte de la zona metropolitana, iba al 70 por ciento de su capacidad, mientras el arroyo La Chueca que desemboca en la presa La Boca, iba al 20 por ciento.

Samuel García llama a tomar precauciones ante posibles lluvias

El gobernador Samuel García Sepúlveda, acompañado por el director estatal de Protección Civil, Erik Cavazos, hizo un llamado a las autoridades de los municipios metropolitanos, para que tomen precauciones y no haya pérdida de vidas, ya que a partir del jueves se pronostican cuatro días seguidos con intervalos de fuertes lluvias, que dejarían acumulados superiores a los 200 milímetros de precipitación.

Afirmó que Protección Civil del Estado realizará recorridos en coordinación conFuerza Civil, la Sedena, así como cuerpos de seguridad y auxilio de los municipios por las principales carreteras y en la zona metropolitana.

El gobernador comentó lo anterior, al anunciar la construcción de dos nuevas presas rompepicos en el cañón de La Huasteca, denominadas Divisadero Pico del Águila en el municipio de Santa Catarina, obras que tienen por objeto disminuir la velocidad y volumen avenidas de agua de lluvia por el río Santa Catarina, para evitar inundaciones, así como daños a la infraestructura y a la a población.

García Sepúlveda dijo que los pronósticos meteorolǵoicos iniciarán el jueves con 24 milímetros, para el viernes caerían 115 milímetros, el sábado 49 y el domingo 19 milímetros, lo que sumaría 207 milímetros acumulados en los cuatro días. “Después de tantos meses en sequía y que no había llovido nada, va a llegar una granlluvia y lo que no queremos es tener vidas perdidas, entonces hay que hacer un fuerte llamado hoy a autoridades municipales, Protección Civil Municipal, alcaldes a que se preparen con tiempo, no queremos excusas y andar jueves o viernes batallando”, dijo el gobernador.

