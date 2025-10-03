TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Una persona ahogada, y daños por inundaciones en comunidades y desbordamientos de afluentes, han dejado las lluvias en Chiapas durante las recientes horas.

La unidad canina de búsqueda y rescate de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, con apoyo de autoridades municipales y familiares, localizaron en el arroyo de la comunidad Paste del municipio de Zinacantán, el cuerpo de un lugareño de 28 años, que fue arrastrado por las corrientes.

El joven estaba reportado como desaparecido, despues de que el pasado miércoles fue arrastrado por el río, frente a su madre y un hermano

En el municipio de Tuzantán, las lluvias desbordaron el río Tepepuzapa y causaron daños por inundaciones en las comunidades Cuarto Cantón El Socorro, Segundo Cantón e Islamapita.

El desbordamiento de un arroyo en el ejido Sesecapa del municipio de Mapastepec, dañó viviendas asentadas próximas al cauce.

Unidades operativas y de primeros auxilios fueron desplegadas para la verificación de daños, además realizaron recorridos preventivos y de vigilancia permanente.

El sistema de alerta temprana por lluvias mantiene el pronóstico de lluvias intensas en la regiones Soconusco, Istmo-Costa, Sierra Mariscal, De Los Bosques, Mezcalapa y Norte.

Las lluvias muy fuertes están previstas para las regiones Valles Zoque, De los Llanos, Altos Tzotzil Tzeltal, Meseta Comiteca Tojolabal y Selva Lacandona.

Así como lluvias fuertes en las regiones Frailesca, Metropolitana, Tulijá Tzeltal Chol y Maya.

