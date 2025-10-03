En la conferencia matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, celebró la implementación de la iniciativa "Viernes Muy Mexicano" de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), respaldada por el Gobierno de México para impulsar el consumo local.

“¡Lo hecho en México, lo hecho en Quintana Roo, está muy bien hecho!”, destacó.

La mandataria estatal subrayó que con este programa se está dinamizando la economía, se fortalecen los negocios familiares y se fomenta el orgullo de consumir lo hecho en el país. Señaló que en Quintana Roo ya se tienen más de tres mil negocios registrados en la primera edición, y que cada último viernes de mes las familias participan en estas jornadas de consumo local.

Precisó que cada establecimiento cuenta con un distintivo y un código QR para que las personas ubiquen fácilmente dónde comprar, accediendo a descuentos y promociones que generan más clientes, empleo y arraigo económico.

Lezama invitó a prestadores de servicios, comercios, artesanas y artesanos, productores, restaurantes, hoteles, marinas, talleres, salones de belleza y emprendedores a registrarse y sumarse a esta estrategia nacional por la economía local.

Finalmente, felicitó a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el primer año de su gobierno y anunció que la acompañará en el evento del próximo domingo en el Zócalo capitalino.

Desde #QuintanaRoo respaldamos el programa “Viernes muy Mexicano”, para fomentar el orgullo de consumir productos locales. En el estado son más de 3 mil negocios que se han sumado, les invitamos a participar y seguir consumiendo local, porque ¡Lo hecho en México, lo hecho en… pic.twitter.com/kFdNWgsYhW — Mara Lezama (@MaraLezama) October 3, 2025

