Las intensas lluvias que azotaron la noche de ayer y madrugada de este martes la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, dejaron una persona fallecida y una más en calidad de desaparecida.

Los hechos ocurrieron en la zona conocida como Tejería del puerto de Veracruz, donde la corriente de agua arrastró a dos hombres por un tragatormentas; el cuerpo de una de las víctimas fue ubicada la mañana de hoy.

En atención al reporte recibido, personal de Protección Civil y Bomberos Municipales acudió a la zona de Tejería para brindar apoyo en las labores correspondientes.

Personal local trabaja de forma coordinada con elementos de seguridad pública y autoridades ministeriales, mientras el área permaneció resguardada para el desarrollo de las diligencias oficiales.

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La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, lamentó el deceso de la persona que presuntamente fue arrastrada cuando cruzaba la corriente de agua.

De manera preliminar, se presume que la víctima habría sido acompañada por otra persona cuya desaparición no ha sido denunciada formalmente -al corte de las 13:00 horas- a las instancias correspondientes.

La alcaldesa exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones durante la temporada de lluvias, evitar ingresar o cruzar canales, corrientes de agua y zonas donde el nivel pueda incrementarse de manera repentina, con el fin de prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Veracruz, continúa los trabajos de limpieza y desazolve en alcantarillas, drenajes y canales pluviales en toda la ciudad, como parte de una estrategia preventiva que se mantiene desde el inicio de la administración municipal.

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