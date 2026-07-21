Hermosillo. - Las lluvias generadas por el Monzón Mexicano dejaron este martes el desbordamiento de siete arroyos, cuatro cierres preventivos de carreteras y caída de árboles en diversos municipios del norte y noreste de Sonora.

Autoridades estatales y municipales mantienen un operativo de monitoreo y atención para responder a cualquier emergencia.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que hasta las 07:00 horas de este 21 de julio, las lluvias más intensas se registraron en Quiriego, con 103 milímetros acumulados, seguido de Ures (Puerta del Sol), con 92.1 milímetros. También se reportaron precipitaciones importantes en Nácori Chico, Arizpe, Baviácora y Álamos.

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El reporte oficial señala que en Fronteras, Bacoachi, Ímuris, Nacozari de García, Nogales y Arizpe se registraron arroyos crecidos o desbordados, además de cierres carreteros y la caída de árboles.

En Nacozari de García permanecen habilitados dos refugios temporales como medida preventiva, mientras continúan las labores de vigilancia ante la posibilidad de nuevas lluvias.

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De manera estatal, las autoridades contabilizan dos árboles caídos, siete arroyos crecidos o desbordados, cuatro cierres carreteros y dos refugios temporales activos.

Foto: Especial

Protección Civil destacó que, hasta el momento, no existen reportes de personas fallecidas o lesionadas, viviendas inundadas, vehículos atrapados, derrumbes, caída de postes o fallas eléctricas relacionadas con las precipitaciones.

Ante el pronóstico de continuidad de las lluvias, el Gobierno de Sonora informó que dispone de 144 refugios temporales distribuidos en los 72 municipios del estado, con capacidad para albergar a 23 mil 424 personas, equivalentes a casi seis mil familias, en caso de que las condiciones meteorológicas lo requieran.

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Precisó que estos espacios forman parte del plan preventivo para atender emergencias ocasionadas por lluvias o ciclones tropicales y serán habilitados conforme evolucione la situación en cada municipio.

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Para este martes, Protección Civil advirtió que persistirán los efectos del Monzón Mexicano, en combinación con una vaguada en altura, lo que favorecerá tormentas de moderadas a muy fuertes en el norte, noreste y oriente de Sonora, acompañadas de rachas intensas de viento, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

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Además, continuará el ambiente caluroso y húmedo, con temperaturas máximas de entre 40 y 43 grados Celsius en el noroeste y centro del estado.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar arroyos o zonas inundadas y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911.