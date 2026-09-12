La Paz.— Una nueva jornada de lluvias provocó corridas de arroyos, vehículos arrastrados o atrapados y varios rescates en La Paz y Los Cabos.

En La Paz, un hombre que se encontraba a bordo de un taxi en un vado en Altamira fue arrastrado por la fuerza de la corriente. Bomberos, elementos de la Marina y de Protección Civil participaron en el operativo y lograron ponerlo a salvo, informó la alcaldesa en funciones, Amor Fenech Montaño.

En Cabo San Lucas, bomberos atendieron diversos reportes por vehículos atrapados o arrastrados por los arroyos. Entre los casos atendidos está una camioneta que volcó al caer en un socavón generado por las lluvias; sus ocupantes fueron auxiliados.

Autoridades mantienen vigilancia y reiteraron el llamado a evitar los cruces de arroyos.

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