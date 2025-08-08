Culiacán, Sin. A 8 Agosto /Los efectos de la tormenta tropical "Ivo", que se aleja de las costas del pacífico, se resintieron en 15 municipios del estado.

Las afectaciones más notorias se concentraron en Mazatlán, en donde 127 personas fueron evacuadas, 24 colonias reportaron inundaciones y se presentaron 10 desbordamiento de canales pluviales.

En este escenario, por videos divulgados, se conoció que vecinos del fraccionamiento Real del Valle, lograron rescatar a dos niñas arrastradas en un largo tramo, por la fuerte corriente que se generó en un canal pluvial, sin que las menores resultaran lesionadas.

Quince municipios del estado, se presentaron precipitaciones pluviales de moderadas a muy fuerte. Foto: Especial.

También, en el área turística de la Zona Dorada del puerto, la Guardia Nacional logró rescatar a la conocida botarga, conocida como "Criky Mouse”, quien quedó atrapado por las inundaciones que se generaron a raíz de la copiosa lluvia que azotó la parte sur del estado.

Roy Navarrete Cuevas, titular de Protección Civil del Estado explicó que aún cuando el fenómeno natural comienza alejarse de las costas nacionales, su amplia circulación mantiene un flujo de humedad en Sinaloa, lo que implica que van a continuar las lluvias.

Destacó que la noche del jueves pasado, en quince municipios del estado, se presentaron precipitaciones pluviales de moderadas a muy fuertes, por lo que Mazatlán resintió los mayores efectos de la tormenta tropical Ivo.

Detalló que se atendieron 74 reportes de incidentes, se realizó la evacuación de 127 personas de sus hogares por inundaciones y se desbordaron 10 canales pluviales, por lo que fue necesario cerrar siete vialidades. Resaltó que no hay personas heridas o muertas por la contingencia.

Fue necesario cerrar siete vialidades y se tuvo desbordamientos en diez canales pluviales, por lo que se activó un refugio temporal en el Instituto de Cultura de Occidente. Foto: Especial.

Ante esta situación, se activó un refugio temporal en el Instituto de Cultura de Occidente, en la ciudad de Mazatlán.

Navarrete Cuevas comentó que a causa de las lluvias, en los municipios de Badiraguato y el Fuerte se presentaron afectaciones al sistema de suministro eléctrico, por lo que cuadrillas de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad trabajan en su restablecimiento.

