A días de que inicie el ciclo escolar 2023-2024 de educación preescolar, primaria y secundaria, hay incertidumbre entre padres de familia sobre qué pasará con los libros de texto gratuito, porque algunos gobernadores confirmaron que no distribuirán este material educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Nuevo León

Este miércoles, la Secretaría de Educación de Nuevo León anunció que no se entregarán en las escuelas los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación, y asimismo informó que serán distribuidos libros con “sello Nuevo León” que serán complementarios a los textos oficiales, favoreciendo las habilidades de lectoescritura y matemáticas del alumnado del nivel básico.

“Con el objetivo de garantizar una educación de calidad en nuestro estado, la Secretaría de Educación de Nuevo León ha decidido invertir en libros complementarios que fortalezcan las habilidades de lectoescritura y matemáticas de las alumnas y alumnos de Educación Básica”, señaló la dependencia que encabeza Sofialeticia Morales.

Destacó que dichos materiales complementarios “fueron probados con éxito durante el ciclo escolar anterior en un programa piloto realizado en 220 escuelas, donde se mejoró el aprendizaje de estas habilidades”.

Con lo anterior, Nuevo León se suma al grupo de estados que han anunciado que suspenderán la entrega de los libros de texto por distintas razones.

Jalisco

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que en tanto no haya una resolución judicial, los libros de texto no serán distribuidos en la entidad, y señaló que es importante recordar que el actual impedimento legal para hacerlo tiene que ver con una cuestión administrativa y no con el contenido de los libros.

El mandatario consideró que es un error politizar este tema y reducirlo a un debate ideológico entre “comunistas y capitalistas”, pues en realidad el proceso legal que frenó la distribución de los libros de texto, y del que Jalisco no forma parte, tiene que ver con la falta de publicación de los programas.

Insistió en que su administración es respetuosa del Poder Judicial y por eso acatará los mandatos de éste en cuanto a la distribución de los libros.

En ese sentido, señaló que, si se determina que los libros no deben llegar a los alumnos, en el estado se cuenta con los recursos necesarios para continuar sin problemas con las clases en todos los niveles escolares, pues desde hace más de cuatro años se inició con la construcción de un proyecto educativo estatal que hoy está vigente y se alinea a los postulados del gobierno federal incluidos en la Nueva Escuela Mexicana.

Este proyecto educativo, llamado Recrea, cuenta con una serie de herramientas de apoyo, digitales y análogas, a las que se pueden acceder a través del portal https://recreadigital.jalisco.gob.mx/.

Respecto al contenido de los libros, Alfaro señaló que un equipo los revisó y se encontraron algunos errores y temas mal planteados por carecer de sustento científico, pero todo ello puede subsanarse o complementarse con los materiales de Recrea.

Coahuila

El secretario de Educación en Coahuila, Francisco Saracho Navarro, informó que el Estado detendrá la distribución de los libros de texto gratuito en las escuelas hasta que se resuelvan los procesos legales que pesan sobre la Nueva Escuela Mexicana.

Dijo que la Secretaría estatal ha dado puntual seguimiento a las distintas manifestaciones de preocupación expresadas nacionalmente sobre dos puntos fundamentales: la necesidad de que se revise el material con la participación de expertos, docentes y padres de familia, así como los errores detectados y la disminución de contenido en materias claves como matemáticas y español.

Francisco Saracho añadió que la Secretaría hará uso de los recursos jurídicos previstos en la Ley para revisar el procedimiento, y en su caso este sea repuesto con una amplia participación de especialistas en educación, docentes y padres de familia, afín de garantizar la calidad de los planes y materiales de estudio.

Añadió que Coahuila estará diseñando materiales adicionales para reforzar las áreas de matemáticas y español, independiente a la resolución jurídica que se resuelva sobre los libros de texto gratuitos.

Así mismo también se realizarán jornadas con la estructura educativa y padres de familia para dialogar sobre los temas controvertidos y establecer una estrategia de abordaje en el aula.

Yucatán

El secretario de Educación de Yucatán, Liborio Vidal Aguilar, dijo a EL UNIVERSAL que en respeto a un mandato judicial, los libros de texto que llegaron a la entidad quedaron resguardados en bodegas y no se distribuirán hasta recibir “nuevas instrucciones del gobierno federal”.

Indicó que Yucatán mantiene en resguardo en bodegas esos ejemplares y está en espera de las indicaciones sobre el tema, de parte del gobierno federal.

Libros de texto no se distribuirán en Chihuahua, "son una basura": Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, reafirmó que en la entidad no se repatriarán los libros de texto, los cuales consideró son una basura.

Además de ello, informó que se van a buscar formas para que los estudiantes de nivel básico sigan aprendiendo durante el ciclo escolar.

“Vamos a buscar formas para que nuestros niños sigan aprendiendo, es tan fácil como que ustedes les pregunten a los padres de familia si prefieren ellos que estén recibiendo esta basura de libros de texto”, expresó.

Para ello, aseguró que los estudiantes podrían recibir a través de personas calificadas la educación, donde no se le obligue a los niños a creer o pensar en ciertas ideologías.

¿Qué pasa si se cancela la distribución?

En caso de frenar completamente la distribución, la SEP emitió medidas para que se garantice el uso de materiales educativos del ciclo escolar anterior a fin de no afectar las clases.

“De no haber aprobado dichos planes, programas y libros de texto gratuitos conforme a la normatividad respectiva, podrán imprimir y distribuir los libros de texto aprobados para el ciclo escolar inmediato anterior (2022-2023)”, indica.

Nuevos libros de texto de la SEP

¿Qué estados continuarán con la repartición de libros?

La entrega de libros de texto gratuito continuará en los estados de Guanajuato y Durango.

En el primero, la Secretaría de Educación anunció que se contempla complementar la enseñanza con libros del ciclo pasado donados por los padres de familia, con contenidos digitales y con un millón de cuadernillos de matemáticas y español que se imprimen.

El titular de la SEG, Jorge Enrique Hernández Meza, dijo que más allá de que si los libros tienen errores, la discusión más importante es que hay muchos estudiantes que no tendrían acceso a otros materiales educativos, sobre todo en las zonas más alejadas.

Sostuvo que la entrega sería en cuanto se tenga certeza legal, en virtud del amparo otorgado por una jueza federal a la Unión Nacional de Padres de Familia.

En Durango, el gobernador Esteban Villegas Villarreal dijo que no entraría en polémica por el tema de los libros de texto gratuito, por lo que no se contempla detener la repartición de libros

Además informó que solicitaron a 35 expertos en pedagogía estudiar los libros de texto gratuito para poder realizar modificaciones de acuerdo con las condiciones locales.

Villegas Villarreal precisó que la Nueva Escuela Mexicana especifica que el 40% del programa se puede modificar dependiendo de las condiciones locales, por lo que pidió confiar en los maestros duranguenses que tomarán las mejores decisiones.

Con información de Raúl Torres, Francisco Rodríguez, David Carrizales, Paola Gamboa y Xóchitl Álvarez

