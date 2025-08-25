Tapachula.- La Fiscalía General de Justicia de Chiapas dejó en libertad bajo reserva de Ley a 46 de los 48 policías municipales de Huehuetán que el pasado martes fueron detenidos por privación ilegal de la libertad, en tanto que dos quedaron bajo investigación.

El pasado 19 de agosto, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRI) Pakal y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) cumplimentaron una orden de aprehensión contra 48 policías municipales de Huehuetán, por el delito de privación ilegal de la libertad.

La mañana del pasado miércoles, familiares se manifestaron en la presidencia municipal de esa localidad, ubicada a 26 kilómetros de esta ciudad, para exigir información del paradero de los policías, sin obtener respuesta.

Mientras que elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal se encargaron de custodiar la base de la policía municipal y los policías estatales de la seguridad de ese municipio.

La mañana de este lunes, se informó que 46 policías municipales fueron puestos en libertad bajo reserva de Ley al vencer el término constitucional; en tanto dos quedaron detenidos a disposición de la FGE bajo investigación.

