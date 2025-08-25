Pachuca.- Una persona resultó lesionada por arma de fuego tras una intervención policiaca derivada de un incidente intrafamiliar registrado en la comunidad de El Tablón, municipio de Atitalaquia, Hidalgo, donde un sujeto intentaba agredir con un arma blanca a su familia.

De acuerdo con la Policía Municipal, los hechos ocurrieron la tarde-noche de ayer, por lo que se solicitó el apoyo de los agentes ante la presencia de un hombre armado con dos cuchillos dentro de un domicilio particular, donde amenazaba a sus familiares.

Al lugar arribaron elementos municipales, quienes fueron autorizados a ingresar al domicilio por una mujer de la tercera edad, quien manifestó temer por su integridad y la de su hija.

Dentro del inmueble, los agentes localizaron a un hombre en actitud violenta que portaba dos cuchillos con los que amenazaba a sus familiares. Al pedirle que se calmara, desobedeció las indicaciones verbales e intentó agredir a los oficiales.

En primera instancia, los policías utilizaron gas pimienta para contener la situación; sin embargo, el sujeto continuó con el ataque, por lo que uno de los oficiales realizó un disparo, ocasionándole una herida en las costillas del lado izquierdo.

El hombre fue trasladado de inmediato a un hospital, donde su estado de salud se reporta como grave. En tanto, el oficial quedó bajo custodia y será presentado ante las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.

afcl/LL