Teresa González Murillo, la buscadora asesinada en Guadalajara, había recibido al menos tres amenazas y buscaba integrarse al mecanismo de protección de defensores de derechos humanos del gobierno federal, reveló Liliana Meza, integrante del colectivo Luz de Esperanza, al que pertenecía González Murillo.

Lamentó que la Fiscalía de Jalisco descartara apresuradamente y sin agotar las investigaciones la hipótesis de que su compañera fue herida de muerte al resistirse a un secuestro y ahora se diga que se trató de un robo.

“Estamos muy enojados, dicen que la línea de investigación es un robo, un asalto, cuando ya había antecedentes de estas amenazas. Entonces, pues no pueden sacar conjeturas sin tener un detenido o tener algo que te haga saber que que eso fue lo que pasó. Estamos muy molestos y exigimos que las autoridades correspondientes hagan la investigación real, que se llegue a la verdad real y no a la que nos quieren vender. Y que realmente se haga justicia”, señaló.

Lee también Catean anexos en Jalisco; encuentran trata y desaparecidos

Exigen justicia por el asesinato de la buscadora Teresa González Murillo, asesinada en Guadalajara, Jalisco. Foto: @amnistiamexico

Meza, quien desde el 18 de octubre de 2020 busca a su hijo, Maximiliano Romero, explicó que a través del colectivo estaban buscando la protección federal para González Murillo y otras dos integrantes que también han recibido amenazas; actualmente ocho personas de Luz de Esperanza cuentan con la protección que se brinda a través del mecanismo implementado por la Secretaría de Gobernación.

“Nosotros buscamos justicia para ella y que no se vuelva a repetir, o sea, que no haya repetición de estos actos porque que somos muchas familias buscando y pues no podemos lidiar con esto, estamos luchando para que el gobierno nos apoye, luchamos con la sociedad, luchamos contra todo y todavía hay que sumarle estarte cuidando. No puedes salir a buscar o levantar la voz sin pensar de que a alguien le moleste lo que haces o que te quieran callar”, dijo.

Finalmente, indicó que han recomendado a los familiares de su compañera solicitar protección del Estado, pues realmente no se sabe qué ocurrió, porqué la asesinaron o quién la mató.

Lee también Madres buscadoras: ignoradas, burladas, asesinadas…

El 2 de abril se confirmó la muerte de Teresa González Murillo, de 53 años e integrante del Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos de Jalisco (02/03/2025). Foto: X

Sobre el caso la Fiscalía de Jalisco ha informado que los hechos ocurrieron a las 23:30 horas del pasado 27 de marzo en la Colonia San Marcos de Guadalajara, donde vivía la buscadora, quien también era líder de comerciantes del centro tapatío.

De acuerdo con las indagatorias, dos hombres entraron al domicilio de la mujer sin forzar la puerta porque estaba abierta, uno de ellos empuñaba un arma de fuego con la que amenazó a quienes estaban en la finca mientras un tercer hombre esperaba afuera, el sujeto del arma disparó contra la buscadora y junto el otro sujeto que estaba dentro de la casa escapó, cada uno en una motocicleta, mientras que el tercer sujeto escapó corriendo, dejando en el sitio otra motocicleta.

Aunque González Murillo recibió atención médica y fue llevada a un hospital, falleció seis días después a causa de las heridas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr