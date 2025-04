Madres buscadoras: ignoradas, burladas, asesinadas…

El que se produce en México no es un terror cualquiera: es uno al que se sobrepone rápidamente otro y luego otro más, en una suerte de espiral ascendente que traspasa todos los miedos y espantos imaginables. Y para esa suma de todos los terrores no existe un adjetivo puntual.

¿Exagero? La primera reacción ideológica del partido en el poder ha sido negar el terror de Teuchitlán, hacerlo pasar como un producto propagandístico de “la derecha” o un mero montaje y, en el mejor de los casos, edulcorarlo y hasta presentarlo en una secuencia que nunca llega hasta los hornos crematorios. Los narcotraficantes tenían, según se desprende de la versión oficial, ciertos límites: secuestraban, torturaban, asesinaban y multilaban a sus víctimas, pero tanto como cremarlas, no, qué va. Lo dicen sus peritos a modo que fueron a desaparecer –sí, a desaparecer– la escena original del crimen; o sus youtubers, tiktokeros y gacetilleros a sueldo que juran no haber encontrado ningún indicio de crematorios.

La Presidenta Sheinbaum y los legisladores de su partido, han tratado a las madres buscadoras que hallaron Teuchitlán como unas desquiciadas o lunáticas que intentan desprestigiar al gobierno morenista. Las citaron en el terrorífico predio de Jalisco para burlarse de ellas habiendo intervenido la escena previamente. Lo que sigue es que las confinen, al más puro estilo de la exUnión Soviética, en un hospital psiquiátrico, porque de locas ya fueron tildadas directa o indirectamente. Los camaradas Noroña o Monreal seguro podrían argumentar cuanto fuera necesario en esa línea. La psiquiatría represiva es el peldaño que sigue en la escala del terror que están ensayando.

De momento, se conforman con negar la versión de las madres y, por supuesto, negar también la posiblidad de que se investigue seriamente este caso con una comisión como la de Ayotzinapa. Y es que en su lógica este asunto no tiene nada qué ver con aquellos hechos: allá “fue el estado” –una exitosa consigna creada por ellos mismos para socavar al régimen priista– , acá, unos malandros fuera de control; allá había que investigar hasta las últimas consecuencias, aquí todo está clarísimo para ellos.

Pero mientras tanto, las madres buscadoras son asesinadas. Otra vez, el horror sobre el horror. Se atrevieron a buscar a sus hijos y muchas de ellas han recibido amenazas y presiones, y algunas más, ya van 15 en los últimos diez años, han sido asesinadas. Ese es el caso de Teresa González Murillo, madre buscadora, quien acaba de fallecer como resultado de la agresión a mano armada que sufrió hace unos días. Era de Jalisco, un estado que tiene unos 15 mil desparecidos sin que ningún matraquero de la Cuarta Transformación se atreva a gritar “!nos faltan 15 mil!”.

Teresa González era de las que no fueron recibidas nunca por Claudia Sheinbaum. No la asesinaron por eso, es cierto, pero sí hay que apuntar que como al poder no le importaba, sus asesinos calcularon que sería más fácil balearla, tal como hicieron.

Entre tanto, el agravio de la Presidenta que dice que “llegaron todas” se mantiene: las madres buscadoras no fueron ni serán recibidas, no lo merecen porque ocultan seguramente una agenda opositora y ya se sabe que con los opositores ni a la esquina, ni que este fuera un gobierno tolerante o plural. Para eso tiene mayoría y popularidad indiscutible.

Siguiendo el ejemplo presidencial, la caritativa presidenta de la Comisión de Gobernación en el Senado, Margarita Valdés –una de esas mujeres de Morena capaces de abrazar a Cuauhtémoc Blanco y decirle: “No estás solo”– dice que frente a la iniciativa que están por aprobar en materia de desapariciones, va a escuchar a las madres, pero “que ellas me busquen, ahí está mi página oficial”.

Lo reitero: es el horror sobre el horror. Las madres buscadoras seguirán siendo ignoradas, burladas y asesinadas en un país en el que su Presidenta asegura sin rubor que, con ella, “llegaron todas”.

@ArielGonzlez

FB: Ariel González Jiménez