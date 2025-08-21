San Cristóbal de las Casas, Chis.- Hasta este jueves, el gobierno de Guatemala no ha sido notificado con alertas rojas para algunos de los 160 mexicanos que se han refugiado en ese país, desde el 10 de agosto, en la comunidad Guailá, del municipio de La Democracia, del departamento de Huehuetenango, fronterizo con México.

La viceministra de Antinarcóticos y Seguridad Fronteriza del Ministerio de Gobernación de Guatemala, Claudia Palencia, en conferencia de prensa, dio a conocer que hasta este jueves, no hay alertas rojas para algunos de los mexicanos refugiados. “Hasta el día de hoy nosotros no tenemos alguna alerta roja que haya emitido el Estado mexicano, a través de la Interpol, en relación a que estos refugiados que tengan órdenes de captura pendientes o giradas por autoridades mexicanas”.

Del grupo de 160 mexicanos originarios de las comunidades Paso Hondo, El Sabinalito, 20 de Mayo y El Jocote, del municipio de Frontera Comalapa, 69 de ellos son niños, 52 mujeres y 40 hombres.

Lee también Tribunal colegiado confirma sentencia que ordena al Congreso de Morelos fundamentar juicio político contra exgobernador Graco Ramírez

Este jueves concluyó el proceso de emisión de registro de los 160 mexicanos para entregarles el estatus de permanencia legal, a través del Instituto Guatemala de Migración (IGM).

Claudia Palencia dijo que con información de la XIX Zona Militar y la Policía Nacional Civil, que han recabado en el área, han comprobado de entre los 160 mexicano no hay presencia de células del crimen organizado. “Hasta el momento no tenemos identificado que tengamos algunos actores, de presencia de cárteles mexicanos dentro de las personas que están siendo refugiados en esta área”.

Explicó que los convenios de colaboración para la búsqueda y arresto de criminales que huyen del país donde han cometido delitos, es a través de la Interpol y es cuando se idéntica las órdenes de arresto que tienen las personas extranjeras y de esa forma ejecutar las órdenes de captura, “pero hasta el día de hoy nosotros no tenemos ninguna alerta roja que haya emitido el Estado mexicano a través de la Interpol”.

Lee también Dirigente del Comité Directivo del PRI en Hidalgo presenta denuncia penal; sus oficinas fueron allanadas y dejan anónimo con amenazas

Hace un par de días, el Fiscal de Distrito Fronterizo Sierra, Jackson Gutiérrez Martínez, dio a conocer que “muchos de los habitantes emigraron a diferentes puntos (de Chiapas)”, a raíz de los operativos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, para restablecer la seguridad en Frontera Comalapa.

Las personas que huyeron, dijo el funcionario, son “familiares directos” de criminales que mantuvieron el control de ese municipio durante cuatro años.

Algunos líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación-Cartel Chiapas Guatemala y su brazo armado Maíz, los identifico como Vladimir “N” y Toño “N”, es decir, Vladimir Orantes López, alias El Ruso o El Lentudo y Antonio Martínez, son los que mantuvieron el control de Frontera Comalapa.

Expuso que algunas familias que “también cooperaron de cierta manera o favorecieron a la violencia, tuvieron que huir para que no fueran alcanzados por la ley”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr