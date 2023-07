Ciudad Juárez.— Chihuahua iniciará la defensa del agua de sus presas por la vía legal, tras más de dos meses de pelea con Tamaulipas, que pretende arrebatar el líquido de esta entidad, debido al desabasto de agua que existe en los distritos de riego 025 y 026.

Mario Mata Carrasco, titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), explica que en este momento ya se está haciendo una defensa legal, debido a que Tamaulipas cuenta con una petición expresa para solicitar que las presas de Chihuahua sean abiertas, pues, aseguran, forma parte de lo establecido en el Tratado Internacional de Aguas de 1944.

Este acuerdo entre México y Estados Unidos fue firmado el 3 de febrero de 1944 y dentro de él se establece que México asigna agua a Estados Unidos del río Bravo, y Estados Unidos asigna agua a México del río Colorado.

El tratado especifica también que la contabilidad en la entrega de agua a los Estados Unidos se lleva por ciclos de cinco años consecutivos y en caso de sequía extraordinaria los faltantes que llegasen a existir se reponen en el ciclo siguiente.

Ante esto, el tratado de aguas de 1944 establece, de acuerdo con lo publicado en el Senado de la República, que se asigna a Estados Unidos la tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo, proveniente del río Conchos, que se ubica en Chihuahua, así como de los ríos San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y del Arroyo de las Vacas.

El problema

El conflicto que existe actualmente es debido a que, de acuerdo con autoridades y productores en Chihuahua, existe una petición para solicitar que parte del agua que se almacena en las presas de esta entidad y con la que se cumple la entrega a los Estados Unidos sea entregada a Tamaulipas.

“Sí existe una petición expresa del gobierno de Tamaulipas de que se abran las presas de Chihuahua, y ellos ponen de pretexto el tratado, pero lo que en realidad quieren es ver si les llega [el agua], pero no les va a llegar, aunque se fuera el agua por el río Bravo.

“El gobernador Américo Villarreal lo ha externado muchas veces que no se cumple el tratado. El presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso local de Tamaulipas dice que 54% de las presas les pertenecen a ellos y todos dicen que son aguas internacionales”, refiere Mario Mata Carrasco.

El titular de la JCAS expone que las presas de Chihuahua del sistema del río Conchos, el cual cruza por los municipios de Julimes, Aldama, Coyame del Sotol y Ojinaga, son aguas nacionales, debido a que así lo marca la Ley de Aguas Nacionales.

“Quiere decir que el río Conchos, cuando desemboca, cuando escurre hacia el cauce del río Bravo ahí se convierte en agua internacional, en frontera entre México y Estados Unidos y lo gobierna o lo gestiona la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) que tiene dos secciones, la mexicana, que está en Juárez y la norteamericana, ubicada en El Paso, Texas”.

El titular de la JCAS indica que es por eso que es una gran mentira el que las autoridades de Tamaulipas aseguren que el agua de esta entidad les pertenece.

“Es una gran mentira, el agua no le pertenece más que a la nación, de acuerdo con el artículo 27 y su uso, el uso del agua podrá ser concesionado a particulares estableciendo así la propiedad privada. La otra cosa que ellos no entienden es que no debemos nada, no se debe absolutamente nada al tratado. El tratado es muy claro. Se maneja por quinquenios y el ciclo 36, en el que estamos, inició el 22 de octubre de 2020, esos cinco años se terminan en 2025”.

Por esa razón es que después de iniciar una defensa mediática y política, ahora viene una defensa legal, para abarcar todos los frentes posibles y así defender el agua de Chihuahua.

“Ya contratamos un despacho de abogados de Monterrey porque el litigio se va a llevar en Monterrey, es un litigio administrativo porque en la última sesión de la Comisión de Vigilancia del Consejo de Cuenca del río Bravo se violaron muchas cosas. En primer lugar, no es función del consejo contar con un modelo matemático que indique abrir las presas de Chihuahua; segundo, no había curul legal, no se alcanzaban los votos, era semipresencial”.

Las autoridades estatales dicen que no existe peligro de que se abran las presas de la entidad.

“El agua se defiende con la vida”

“Ni una gota a Tamaulipas y Nuevo León, el agua se defiende con la vida. Todos somos Chihuahua”, decía una manta que colocaron a inicios del mes de junio los agricultores de la región centro sur del estado de Chihuahua en la presa Francisco I. Madero, luego del conflicto que se ha desatado desde mayo con el estado de Tamaulipas.

Fue a mediados de ese mes que en Tamaulipas se creó una alianza entre legisladores, funcionarios y productores agrícolas, ya que de acuerdo con lo que se informó en aquella región, buscan defender el agua que les corresponde a los usuarios de la cuenca del río Bravo en las presas internacionales Amistad y Falcón, según lo establecido en el Tratado Internacional de Aguas de 1944.

La intención de esta alianza es exigir la distribución equitativa que hay de agua en la cuenca del río Bravo, por lo que ya existe una petición formal ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en donde se busca la extracción de agua de las presas de Chihuahua y llevarla hacia Tamaulipas.

Dicha acción provocó que en Chihuahua tanto autoridades, agricultores y productores salieran a alzar la voz y defender el líquido, que, aseguran, le corresponde a la entidad.

Mata Carrasco explicó en una reunión entre académicos, productores y autoridades que tienen que ver con el recurso hídrico, que si bien les parece correcto que en Tamaulipas se haya creado un grupo para atender el tema del agua y sequía, este no tendría que ver con el tratado internacional de 1944 y el agua de las presas de Chihuahua.

De acuerdo con lo que explicó, los cinco estados que forman la cuenca del río Bravo, Coahuila, Durango, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, están conscientes de que existe un reto difícil de cumplir con relación al tema del agua y la distribución de las presas; sin embargo, no existe de momento alguna justificación para que el agua de esta entidad sea enviada a Tamaulipas.