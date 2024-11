Me fue imposible dar mi opinion sobre este lugar que se ha visto viral por sus animales, pero la realidad es que en ves de disfrutar una estadía donde yo imaginaba ver a sus animales libres de buena forma tuve ese golpe donde los vi dormidos, acostados, sin energias realmente infeliz sin mencionar el mal trato de las personas que los cuidan, me impresiono mucho verlos asi, mi mas sinceras disculpas para estos animales que no tienen la culpa de estas acciones.