Aguascalientes.— La gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN) puso en operación la nueva línea de producción de autopartes de la planta Tenneco, en la que se invirtieron más de 426 millones de pesos.

Esta empresa es líder mundial en tecnologías y componentes automotrices, lo que fortalece la industria y la generación de empleo en el estado, aseguró la mandataria.

Agregó que “el nuevo proyecto de expansión habla de la confianza en el estado y en el talento de la gente (...) Empresas líderes como Tenneco toman decisiones a largo plazo, porque aquí encuentran un Estado de derecho y un gobierno que promueve y facilita el crecimiento económico”.

La mandataria estatal explicó que, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, México se ubica como el primer proveedor automotriz de ese país, y Aguascalientes es clave en este esfuerzo.

“Nuestro estado es una potencia global de la industria automotriz al posicionarse como uno de los más grandes y dinámicos productores de vehículos en México, y como fabricante de componentes de alta especialización”, afirmó Jiménez Esquivel.

Nathan Bowen, vicepresidente ejecutivo y presidente de Clean Air, reconoció que en los últimos cinco años Tenneco ha invertido 65 millones de dólares en sus tres plantas en el estado, que en su conjunto generan alrededor de mil 300 empleos.

Destacó que la planta donde ayer se inauguró una nueva línea de producción es ejemplo y orgullo a nivel mundial, y lo es porque “el gobierno nos da la certeza, la confianza y la seguridad para seguir invirtiendo”.

Continuó, “nuestra inversión está apoyada por el gobierno del estado, donde tienen los programas adecuados para nuestro crecimiento. También decidimos invertir en Aguascalientes por el talento de su gente, su preparación y su pasión para trabajar, eso es lo que realmente hace posible que nosotros podamos crecer”.

Ricardo Antonio Hernández, director de Planta Powertrain Aguascalientes, detalló que la nueva línea de producción se concentrará en la fabricación de válvulas automotrices, y con esta expansión, la producción pasará de 50 millones a casi 85 millones de válvulas al año.

Consideró que con el compromiso de la gobernadora con el desarrollo industrial y el “impulso que nuestra compañía ha recibido estos 43 años en el estado han sido esenciales para que esta empresa siga creciendo no sólo en Ciudad Industrial, sino también en otras partes del estado”.