Puebla.— El gobernador Alejandro Armenta y su esposa Ceci Arellano inauguraron el Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (Ceposami), por lo que Puebla se convierte en un referente a nivel nacional.

Este centro atenderá de forma gratuita a menores con ansiedad, depresión, trastornos alimenticios y del sueño. Además, cuenta con consultorios, sala de crisis y camas de hospitalización, áreas de equinoterapia, caninoterapia, terapia grupal, regaderas, enfermería, auditorio, comedor, cocina y biblioteca.

Se estima que beneficie a 1 millón 542 mil 232 personas. La obra se realizó entre el 25 de febrero de 2025 al 6 de septiembre, y se intervinieron 2 mil 671.09 metros cuadrados en lo que antes era Casa Puebla, la residencia oficial de los gobernadores.

La presidenta del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, aseguró que debido a su impacto y a que es un modelo pionero, se replicará en otros estados del país.

Expresó su reconocimiento al gobierno estatal por “esta gran iniciativa en Puebla que se convierte en un gran ejemplo a nivel nacional, porque reconocen a la salud mental como un tema urgente y prioritario”.

Por su parte, la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, expresó que este espacio “es el corazón del gobierno del estado de Puebla”, por lo que invitó a las madres y padres de familia “a que cuando vean a un pequeño, a sus hijos, aislados o tristes, acudan a Ceposami, porque aquí se les dará una atención especializada”.

Además, agradeció la donación que realizó la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby La Bonita Sánchez, durante su última pelea como campeona mundial de boxeo, que asciende a 1 millón 800 mil pesos, y que fue destinada al equipamiento de las instalaciones.

El gobernador Alejandro Armenta expresó su reconocimiento por el trabajo que realiza el SEDIF y señaló que después de la pandemia muchos padres y madres de familia acudían a especialistas y “no podían diagnosticar el aislamiento de sus niños y la crisis de sus adolescentes”.

El director del SEDIF, Juan Carlos Valdez Zayas, explicó que “se trata de un modelo pionero en México que coloca a Puebla a la vanguardia”.