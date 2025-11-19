El juez Francisco Javier Castellanos de la Cruz decidió calificar como legal la detención de las 40 personas arrestadas en Guadalajara el sábado pasado por los daños causados al Palacio de Gobierno y el edificio del Congreso de Jalisco durante la marcha Generación Z; esto a pesar de que el secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Pablo Hernández, reconoció este martes ante diputados locales que algunos policías actuaron mal durante el operativo y que algunos de los detenidos podrían salir libres.

Durante la audiencia de más de 11 horas que se realizó este martes y a la que no se permitió el acceso de familiares de los detenidos y de medios de comunicación por “motivos de espacio”, el juzgador no tomó en cuenta los argumentos de los defensores y permitió que la Fiscalía del estado imputara a las 40 personas detenidas y solicitara su vinculación a proceso; incluso, el juez señaló que algunos de los detenidos son un peligro para la sociedad.

Al ver que el juez se mostraba reticente a aceptar las pruebas con las que algunos de los imputados intentaban demostrar que residen en la Zona Metropolitana de Guadalajara, que tienen arraigo y no hay riesgo de fuga si continúan el proceso en libertad, los abogados defensores solicitaron ampliación del término constitucional a 72 horas para presentar sus argumentos, por lo que se programó la audiencia de vinculación a proceso para este jueves y se dictó prisión preventiva a todos.

Lee también: PRI exige renuncia de Piedra Ibarra tras represión y silencio en marcha de la Generación Z; busca sancionar uso excesivo de la fuerza

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco informó que a los 40 adultos detenidos (35 hombres y cinco mujeres) se les imputó el delito de daño a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

Además, a tres de ellos se les imputó el de daño en las cosas y a otros cuatro lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.

En el caso de los cuatro menores de edad implicados, se indicó que se espera que la autoridad jurisdiccional fije fecha y hora para la audiencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm